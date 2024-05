Chelsea ze względu na brak awansu do Ligi Mistrzów musi zmienić swoje plany transferowe. Według portalu Fichajes.net celem The Blues został Serhou Guirassy z VfB Stuttgart.

imageBROKER.com GmbH & Co. KG / Alamy Na zdjęciu: Serhou Guirassy

Chelsea wzięła na cel Serhou Guirassy’ego

Chelsea jak w każdym oknie transferowym miała dalekosiężne plany dotyczące nie tylko zwiększenia głębi w składzie, ale również jakości kadry. W ostatnich miesiącach dużo mówiło się o możliwym transferze Victora Osimhena czy Jonathana Davida na Stamford Bridge. Jednak sytuacja The Blues w Premier League oraz brak awansu do Ligi Mistrzów sprawiły, że władze klubu muszą zweryfikować swoje plany transferowe. Brak korzyści finansowych wynikających z gry w europejskich pucharach zmusza Anglików do znalezienia tańszych opcji na rynku transferowym.

Portal Fichajes.net sugeruje, że Chelsea po dokładnej analizie zmienił cel transferowy. Na szczycie listy życzeń znalazł się Serhou Guirassy z VfB Stuttgart. Napastnik jest w tym sezonie w wyśmienitej formie, co poskutkowało ogromny zainteresowanie ze strony czołowych klubów. Transfer 28-latka poza The Blues rozważa m.in. Manchester United, AC Milan, Newcastle czy Arsenal.

Dla Chelsea sprowadzenie Guirassy’ego byłoby podwójnym zwycięstwem. W kontrakcie piłkarza widnieje klauzula odejścia w wysokości 20 milionów euro. Tak niska kwota nie wpłynie na finanse klubu. Co więcej, zespół wzmocni bramkostrzelny snajper, który w bieżących rozgrywkach strzelił aż 27 goli w 28 meczach. Jeśli transfer reprezentanta Gwinei dojdzie do skutku, to zastąpi on w drużynie Nicolasa Jacksona, który nie spełnił pokładanych w nim nadziei.