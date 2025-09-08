Buksa znów zmienił klub. Koniec przygody z Ekstraklasą

Aleksander Buksa został wypożyczony do Polonii Warszawa. Napastnik kilka tygodni temu trafił do GKS-u Katowice, ale nie potrafił przebić się w zespole Rafała Góraka na poziomie PKO Ekstraklasy.

SFSI / Alamy Na zdjęciu: Aleksander Buksa

Buksa wypożyczony do Polonii Warszawa

Aleksander Buksa przed sezonem 2024/25 wrócił do Polski i związał się z kontraktem z Górnikiem Zabrze. Napastnik w pierwszej części sezonu otrzymywał wiele szans od Jana Urbana, ale nie potrafił pokazać na boisku umiejętności na poziomie polskiej ekstraklasy. W drugiej części kampanii okazji do zaprezentowania się na boisku miał już coraz mniej, aż w końcu całkowicie stracił miejsce w składzie.

Przed obecną kampanią młody napastnik został wypożyczony do GKS-u Katowice. Jednak Buksa nie zdołał przebić się również w zespole prowadzonym przez Rafała Góraka. Wystąpił łącznie w czterech spotkaniach, ale na murawie spędził tylko nieco ponad 100 minut. Po konkretnych wzmocnieniach ekipy z Katowic stało się jasne, że Buksa okazji do gry będzie miał jeszcze mniej i takie wypożyczenie nie miało już sensu.

O możliwych przenosinach do Polonii Warszawa informował wcześniej Tomasz Włodarczyk z serwisu „Meczyki.pl”. Teraz o transferze oficjalnie poinformowały Czarne Koszule. Aleksander Buksa został wypożyczony do końca sezonu 2025/26 z opcją wykupu. 22-latek na poziomie Betclic 1 Ligi z pewnością będzie miał więcej szans do zaprezentowania swoich umiejętności i być może zdoła odrodzić się w nowym klubie.

– Wszystko działo się bardzo dynamicznie, sytuacja w okienku transferowym przewróciła się trochę do góry nogami. Cieszę się, że koniec końców trafiam do miejsca, gdzie mogę stabilnie trenować oraz łapać swoje szanse i minuty – powiedział Buksa po transferze.

