Buksa znów zmieni klub?! Wszystko przez transfer Szkurina

Aleksander Buksa znów może zmienić klub. Po transferze Ilji Szkurina najpewniej dojdzie do cofnięcia wypożyczenia do GKS-u Katowice, a następnie gracz Górnika przeniesie się do Polonii Warszawa, o czym donosi Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Aleksander Buksa

Kolejny transfer Aleksandra Buksy?

Aleksander Buksa kilka lat temu uchodził za wielki piłkarski talent. Jego potencjał objawił się w barwach Wisły Kraków i jak to często bywa, szybko został zauważony przez inne kluby i to z Europy Zachodniej. Napastnik wyjechał do włoskiej Genui, gdzie jednak nie miał szans przebić się do pierwszego składu. Następnie tułał się więc po wypożyczalniach, aż finalnie przed rokiem znów wrócił do Polski.

Jego pobyt w Górniku Zabrze jednak także nie był zbyt udany, więc na wypożyczenie zdecydował się GKS Katowice, gdzie do tej pory także wciąż raptem 22-letni zawodnik nie mógł odnaleźć formy. Z tego też powodu wiele wskazuje na to, że jego pobyt w zespole Rafała Góraka zostanie skrócony. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, Buksa będzie miał cofnięte wypożyczenie do GKS-u Katowice i najprawdopodobniej przeniesie się do Polonii Warszawa.

Wpływ na tę decyzję ma oczywiście pozyskanie przez katowiczan Ilji Szkurina. Aleksander Buksa w tym sezonie rozegrał cztery mecze i jest bez gola oraz asysty. W sumie na poziomie PKO Ekstraklasy ma na swoim koncie 65 spotkań i pięć trafień. 22-letni piłkarz wyceniany jest obecnie przez serwis „Transfermarkt” na 300 tysięcy euro.

Zobacz także: Kilkanaście klubów chciało Zeqiriego, ale Szwajcar trafi do Widzewa. To dlatego tak się stało [NOWE INFORMACJE]