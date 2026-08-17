Borussia Dortmund finalizuje transfer. Kolejny pomocnik trafi do wicemistrza Niemiec

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Giannis Konstantelias blisko Borussii Dortmund

Borussia Dortmund uzgodniła warunki porozumienia z PAOK-iem Saloniki w sprawie sprowadzenia Giannisa Konstanteliasa. Do finalizacji transferu pozostało już przede wszystkim dopięcie formalności, podpisanie odpowiednich dokumentów oraz oficjalny komunikat niemieckiego klubu.

Konstantelias był w Dortmundzie już w niedzielę, co dodatkowo potwierdza, jak zaawansowane są rozmowy. Według Fabrizio Romano, BVB zapłaci za 23-letniego ofensywnego pomocnika 32 miliony euro. W tej kwocie zawarte są również dodatki, a PAOK zagwarantował sobie ponadto 15 procent od kolejnego transferu Greka.

Niemiecki klub przez znaczną część letniego okna transferowego zabiegał o Saida El Malę z FC Koln. Negocjacje nie zakończyły się jednak porozumieniem, dlatego działacze BVB musieli szybko zwrócić uwagę na inne rozwiązanie. Wybór padł na 18-krotnego reprezentanta Gracji.

🚨🟡⚫️ Borussia Dortmund have agreed deal to sign Giannīs Kōnstantelias, here we go!



Documents signed between clubs and player side needed next, then time for club statement. Giannīs was in Dortmund on Sunday.



Fee worth €32m add-ons included and 15% sell-on clause to PAOK. pic.twitter.com/GoRLrq3eG9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2026

Konstantelias w barwach PAOK-u rozegrał 190 spotkań, w których zdobył 44 bramki i dołożył 26 asyst. Jego największymi atutami są szybkość, technika, kontrola nad piłką oraz umiejętność wygrywania pojedynków jeden na jednego. Tego typu profilu Borussia poszukiwała po odejściu Karima Adeyemiego do Barcelony. Co ciekawe, Konstantelias już rok temu był bardzo blisko transferu do VfB Stuttgart. Wówczas niemiecki klub miał osiągnąć porozumienie z greckim klubem w sprawie kwoty wynoszącej 18 milionów euro.