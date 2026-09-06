Frenkie de Jong nie wróci szybko. Barcelona poznała możliwy termin

Frenkie de Jong może opuścić kolejne mecze FC Barcelony. "Mundo Deportivo" informuje, że Holender wciąż nie wrócił do pełnych treningów i może pauzować aż do października.

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Alarm w Barcelonie

Frenkie de Jong nadal przechodzi rehabilitację po urazie prawego kolana i według obecnych prognoz nie będzie gotowy do gry w najbliższych tygodniach. FC Barcelona musi zatem uzbroić się w cierpliwość w sprawie powrotu jednego ze swoich najważniejszych pomocników.

Jak podaje „Mundo Deportivo”, 29-latek może wrócić do pełnych treningów dopiero w okolicach październikowej przerwy reprezentacyjnej. Jeśli rehabilitacja przebiegnie bez komplikacji, De Jong powinien rozpocząć pracę z zespołem mniej więcej 8 października. Na jego powrót do podstawowego składu trzeba będzie jednak poczekać, ponieważ najpierw będzie musiał odbudować formę meczową.

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Problemem jest zerwanie więzadła pobocznego przyśrodkowego w prawym kolanie. Według informacji uraz miał pojawić się jeszcze podczas czerwcowego zgrupowania reprezentacji Holandii. Początkowo nie został jednak właściwie rozpoznany, przez co pomocnik kontynuował grę.

Barcelona ostatecznie postawiła na leczenie zachowawcze. Hiszpańskie źródło informuje, że klubowy sztab medyczny preferował operację, ale De Jong zdecydował się na inną ścieżkę. Barcelona zaakceptowała jego wybór i rozpoczęła monitorowanie procesu rehabilitacji.

Obecnie Holender wykonuje ćwiczenia biegowe na murawie, ale nie pracuje jeszcze z piłką i nie bierze udziału w treningach wymagających kontaktu fizycznego. Najbliższa przerwa reprezentacyjna może być zatem kluczowa dla jego rekonwalescencji.