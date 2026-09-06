To może być skład Barcelony na Valencię. Jedno nazwisko budzi emocje

12:10, 6. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  El Nacional

FC Barcelona stanie przed szansą odskoczenia rywalom w La Liga. Tymczasem według El Nacional trener Hansi Flick ma przed meczem z Valencią kilka znaków zapytania.

Hansi Flick
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fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick ma problem przed Valencią

FC Barcelona przystąpi do spotkania z Valencią z bardzo dobrą sytuacją w tabeli. Real Madryt przegrał z Betisem, a Atletico Madryt poniosło porażkę z Athletic Bilbao. W związku z tym zwycięstwo na Estadio Mestalla pozwoliłoby Blaugranie powiększyć przewagę nad najgroźniejszymi rywalami.

Największa niewiadoma dotyczy Lamine’a Yamala. Gwiazdor Katalończyków nie trenował w sobotę z zespołem, przez co jego występ od pierwszej minuty stoi pod znakiem zapytania. Hansi Flick nie wykluczył jednak takiego rozwiązania, dlatego decyzja w sprawie młodego skrzydłowego może zapaść dopiero przed spotkaniem.

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W defensywie również może dojść do jednej zmiany. Obok Pau Cubarsíego o miejsce w podstawowym składzie rywalizują Gerard Martín i Andreas Christensen. Tym razem większe szanse na występ od początku ma Hiszpan.

Ciekawie zapowiada się także sytuacja w środku pola. Rodri może wreszcie otrzymać szansę od pierwszej minuty, a obok niego powinien znaleźć się Pedri. Trzecie miejsce może zająć Fermin Lopez, który znakomicie rozpoczął sezon i ma już na koncie trzy gole.

W ataku pewniakiem pozostaje Raphinha. Brazylijczyk zdobył pięć bramek w trzech pierwszych spotkaniach. Na drugim skrzydle powinien wystąpić Anthony Gordon, natomiast jeśli Lamine Yamal nie będzie gotowy, jego miejsce może zająć Karim Adeyemi.

Przewidywany skład FC Barcelony na mecz z Valencią: Joan Garcia – Eric Garcia, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart – Rodri, Pedri, Fermín López – Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon.

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