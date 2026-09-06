To może zmienić plany Flicka. Lamine Yamal z problemem przed Valencią

10:07, 6. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Mundo Deportivo

FC Barcelona może mieć problem przed starciem z Valencią. "Mundo Deportivo" informuje, że Lamine Yamal nie trenował z zespołem i jego występ wciąż stoi pod znakiem zapytania.

Lamine Yamal
Obserwuj nas w
fot. David Ramirez / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Niepokojące wieści z Barcelony. Lamine Yamal pod znakiem zapytania

FC Barcelona przystępuje do spotkania z Valencią z jasnym celem. Po stratach punktów przez Real Madryt i Atletico Madryt mistrz Hiszpanii może powiększyć przewagę nad rywalami. Na Estadio Mestalla chce wystąpić w możliwie najmocniejszym składzie.

Pod znakiem zapytania stanął jednak występ Lamine’a Yamala. Jak przekazuje „Mundo Deportivo”, nastolatek opuścił ostatni trening zespołu i pracował indywidualnie. Skrzydłowy znalazł się wprawdzie w kadrze na spotkanie i poleciał z drużyną do Walencji, ale jego obecność w wyjściowym składzie nie jest przesądzona.

TRANSMISJE ZA DARMO w STS TV: Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOAL i oglądaj wszystkie mecze La Liga, Serie A i Bundesligi

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Sytuację dodatkowo komplikuje terminarz. Już w środę Barcelona zmierzy się z Feyenoordem w Lidze Mistrzów. W związku z tym trener Hansi Flick nie zamierza podejmować zbędnego ryzyka. Nawet jeśli Lamine Yamal będzie zdolny do gry, trener może zdecydować się na ostrożniejsze rozwiązanie.

W przypadku absencji lub rozpoczęcia meczu przez reprezentanta Hiszpanii na ławce najbardziej naturalnym zastępstwem wydaje się Karim Adeyemi. Były zawodnik Borussii Dortmund może zapewnić zespołowi szybkość i bezpośredniość w ofensywie. Alternatywą pozostaje Fermín Lopez, a także Gabriel Jesus, który może wystąpić w środku ataku i pozwolić Raphinhi na grę po prawej stronie.

Spotkanie z Valencią może być również okazją do debiutu w podstawowym składzie dla Rodriego. Barcelona stoi zatem przed ważnym wyborem personalnym. Z jednej strony ma szansę wykorzystać potknięcia madryckich rywali, z drugiej musi uważać, aby jeden mecz nie skomplikował jej sytuacji przed kolejnym starciem w Lidze Mistrzów.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości