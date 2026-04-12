Barcelona zamierza sprzedać pomocnika. Wielkie kluby wyraziły zainteresowanie

21:50, 12. kwietnia 2026
Patryk Kucharski Źródło:  Tuttomercatoweb

Barcelona może sprzedać Marca Casado. Jak podaje Tuttomercatoweb, Hiszpan znalazł się na radarze kilku dużych klubów.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Casado na wylocie z Barcelony

Coraz więcej wskazuje na to, że Marc Casado odejdzie z Barcelony w letnim okienku transferowym. Pomocnik nie może liczyć na regularną grę. W tym sezonie La Ligi tylko dziewięć razy wyszedł w pierwszym składzie. Mała liczba rozegranych minut sprawia, że jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania.

Mimo że 22-latek wcześniej deklarował, że chce walczyć z Dumą Katalonii o trofea, to w ostatnim czasie zmienił zdanie. Dlatego Hiszpan rozważa transfer do innego klubu.

Tymczasem Tottenham planuje przebudowę składu. Jeśli klub utrzyma się w Premier League, nowy trener Roberto De Zerbi będzie chciał wzmocnić drużynę. W związku z tym londyńczycy rozważają sięgnięcie po wychowanka Blaugrany. Sytuację obserwuje także West Ham United oraz Atletico Madryt, które również widzi w nim potencjał.

Najbardziej konkretna oferta może jednak nadejść z Arabii Saudyjskiej. Według doniesień Saudyjczycy przygotowują propozycję w wysokości około 40 milionów euro.

To kwota, która może przekonać Barcelonę do sprzedaży. Z jednej strony Casado to młody talent, z drugiej strony taka oferta byłaby bardzo atrakcyjna. Dlatego najbliższe tygodnie mogą być kluczowe dla przyszłości wychowanka La Masii.

