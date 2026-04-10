Barcelona postanowiła go sprzedać. Latem ma zmienić klub

Barcelona latem będzie dążyć do sprzedaży Marca Casado. Pomocnik również jest zdecydowany na transfer, aby w nowym zespole grać regularnie - ujawnia Matteo Moretto.

Barcelona szykuje roszady kadrowe pod kątem przyszłego sezonu. Nie można w tej chwili przesądzać, który z piłkarzy pożegna się ze stolicą Katalonii, ale kandydatów jest przynajmniej kilku. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość Marca Casado, który nie cieszy się zbyt dużym zaufaniem Hansiego Flicka. Zeszła kampania była dla niego zdecydowanie bardziej udana – teraz niemiecki trener woli stawiać w środku pola na Marca Bernala, Frekiego de Jonga, Pedriego, a nawet Erica Garcię, czyli nominalnego obrońcę.

Do zdrowia wrócił również Gavi, więc kolejka Casado do gry jeszcze się wydłużyła. Jest to dla niego sygnał, aby pomyśleć o zmianie otoczenia. Matteo Moretto uważa, że po sezonie może dojść do rozstania. Chcą tego obie strony – zarówno Barcelona, która potrzebuje fundusze na wymarzone wzmocnienia, a także sam zawodnik.

Casado na pierwszym miejscu stawia swój rozwój. Ma świadomość, że w Barcelonie będzie grał niewiele, dlatego myśli o dołączeniu do nowego zespołu, gdzie mógłby stać się nawet liderem. Hiszpański klub rozważy więc za niego oferty, a wycena sięga około 30 milionów euro.

Do tej pory Casado odnotowywał zainteresowanie głównie z La Ligi oraz Premier League. Jego dorobek z obecnego sezonu to 29 spotkań i jedna asysta. Od pierwszej minuty w lidze zagrał tylko dziewięć razy.