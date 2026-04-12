Real blokuje transfer Barcelony. To mógł być ciekawy ruch

Florentino Perez i Joan Laporta

Real nie pozwoli Barcelonie pozyskać wychowanka

Victor Munoz w ostatnim czasie przyciąga zainteresowanie gigantów. Dobra forma 22-latka w Osasunie sprawiła, że znalazł się na radarze FC Barcelony. Skrzydłowy imponuje dryblingiem i szybkością, a Katalończycy chcą wzmocnić ofensywę.

Jednak Hiszpan jest wychowankiem Realu Madryt. Po pewnym okresie spędzonym w rezerwach przeniósł się do zespołu z Pampeluny za około 5 milionów euro. Królewscy nie chcą pozwolić utalentowanemu piłkarzowi na odejście na Camp Nou i oczywiście zabezpieczyli wcześniej jego przyszłość.

Hiszpański gigant ma klauzulę odkupu. Wynosi ona około 8-10 milionów euro, więc klub może łatwo odzyskać zawodnika, co zresztą jest brane pod uwagę. Do tego Los Blancos mają prawo pierwokupu oraz zachowali 50% praw, dlatego przy ewentualnym transferze do innej drużyny połowa kwoty trafiłaby do Realu.

Klauzula odstępnego dla innych klubów według źródła wynosi 40 milionów euro. Zainteresowanie wykazują też ekipy z Premier League oraz Serie A.

To wszystko sprawa, że pozyskanie Munoza przez Blaugranę wydaje się aktualnie mało prawdopodobne. Taki ruch zapewne wywołałby kontrowersje w mediach i wśród kibiców. Jednak co ciekawe skrzydłowy w przeszłości był przez chwilę w akademii La Masii, a dopiero później trafił do Realu.

