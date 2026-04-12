Barcelona szykuje plan B. Kolejny piłkarz z Serie A łączony z gigantem

20:23, 12. kwietnia 2026
Paweł Wątorski Źródło:  Sport.es

FC Barcelona chce latem pozyskać środkowego obrońcę. Głównym celem pozostaje Alessandro Bastoni z Interu. Kataloński gigant przygotował jednak plan B = donosi kataloński dziennik "Sport".

Hansi Flick
PressFocus Na zdjęciu: Hansi Flick

Jhon Lucumi na radarze Barcelony

FC Barcelona pozostaje liderem w rozgrywkach La Liga, mając już dziewięć punktów przewagi nad drugim Realem Madryt. Teraz uwaga zespołu skupia się na Lidze Mistrzów. W pierwszym meczu ćwierćfinałowym drużyna Hansiego Flicka przegrała z Atletico Madryt (0:2) na Spotify Camp Nou i w rewanżu będzie musiała odrabiać straty.

Równolegle władze klubu pracują już nad letnimi wzmocnieniami. Priorytetem jest transfer środkowego obrońcy. Głównym kandydatem pozostaje Alessandro Bastoni z Interu Mediolan. Włoch od dłuższego czasu znajduje się na radarze Barcelony. Inter może rozważyć jego sprzedaż, ale tylko w przypadku otrzymania satysfakcjonującej oferty.

Na wypadek niepowodzenia negocjacji z Interem, Barcelona przygotowała plan B. Na celowniku znajduje się Jhon Lucumi z Bologni. Kolumbijski defensor znajduje się w orbicie zainteresowań Barcelony już od dłuższego czasu. Jego nazwisko pojawiało się w raportach już w ubiegłym roku, choć wtedy transfer nie doszedł do skutku.

27-letni obrońca rozegrał w tym sezonie 38 spotkań, w których zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę. Do Bolognii trafił w 2022 roku z KRC Genk za 8 milionów euro. Lucumi uchodzi za znacznie bardziej przystępną finansowo opcję. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2027 roku.

