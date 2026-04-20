Aston Villa odpowiedziała na plotki. Wiadomo, co z transferem gwiazdy Barcelony

Barcelona mierzy się z nowymi spekulacjami wokół Alejandro Balde, lecz doniesienia z Anglii szybko zostały podważone. Według Sportu, Aston Villa nie planuje transferu mimo pojawiających się informacji o dużej ofercie.

Aston Villa nie rozważa transferu Balde

Alejandro Balde był łączony z transferem do Premier League. Pojawiły się informacje o możliwej ofercie na poziomie 60 milionów euro. Źródła bliskie Aston Villa zdementowały jednak te doniesienia. Angielski klub nie widzi potrzeby wzmacniania lewej strony obrony. W kadrze znajdują się Lucas Digne oraz Ian Maatsen. Obaj zapewniają stabilność i odpowiednią jakość na tej pozycji.

Stanowisko Aston Villa osłabia wiarygodność plotek transferowych. Klub skupia się na obecnym składzie i nie planuje dużych wydatków w tym obszarze. To zmienia kontekst całej sprawy. W Barcelonie sytuacja zawodnika jest bardziej złożona. Balde był uznawany za ważny element przyszłości zespołu. Obecny sezon nie przebiega jednak zgodnie z oczekiwaniami.

Spadek formy oraz problemy zdrowotne wpłynęły na jego pozycję. Dwie kontuzje mięśniowe wykluczyły go z kilku spotkań. Klub zaczyna inaczej patrzeć na jego rolę w drużynie. Barcelona nie planuje aktywnie sprzedaży zawodnika. Jednocześnie nie zamyka się całkowicie na ewentualne oferty. Kluczowe znaczenie mają warunki finansowe potencjalnej transakcji.

Istotnym czynnikiem jest także sytuacja Joao Cancelo. Klub chce zatrzymać Portugalczyka na stałe. Jego obecność zwiększa rywalizację i wpływa na minuty Balde. Mimo to sam zawodnik nie myśli o odejściu. Skupia się na powrocie do formy i odzyskaniu miejsca w składzie. Jego celem pozostaje dalsza gra w Barcelonie.

