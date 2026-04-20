Cicha gra w Madrycie. Real nie ustępuje

08:00, 20. kwietnia 2026
Luka Pawlik
Antonio Rudiger i jego przyszłość w Realu Madryt, to temat różnych spekulacji. Ciekawe informacji ujawnił serwis As.com. Obecna umowa Niemca wygasa latem, a rozmowy wciąż trwają.

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Antonio Rudiger

Real stawia warunki. Rudiger w centrum uwagi

Antonio Rudiger już za kilka tygodnie może stać się wolnym zawodnikiem. Jego umowa z Realem Madryt wygasa z końcem czerwca tego roku. Tymczasem portal As.com przekazał, że sternicy klubu z La Liga przedstawiły 33-letniemu defensorowi ofertę przedłużenia współpracy o jeden sezon. To propozycja krótsza, niż oczekiwał sam piłkarz, który preferuje dwuletnią umowę i większą stabilność na końcówkę kariery.

Mimo różnicy stanowisk Real zachowuje spokój i jest przekonany, że ostatecznie dojdzie do porozumienia. Przedstawiciele władz Królewskich wierzą, że Rudiger zaakceptuje roczny kontrakt, nawet jeśli początkowo liczył na dłuższe zabezpieczenie swojej przyszłości.

Sytuacja wpisuje się w politykę transferową Realu, który w przypadku starszych zawodników coraz częściej decyduje się na krótsze umowy. Klub chce w ten sposób zachować elastyczność kadrową i możliwość reagowania na zmieniające się potrzeby zespołu.

Rudiger trafił do ekipy z Madrytu w 2022 roku i od tego czasu stał się ważną postacią defensywy. Jego doświadczenie i charakter były szczególnie istotne w kluczowych momentach sezonów, co sprawia, że klub nadal widzi dla niego miejsce w składzie.

Jak podkreśla As.com, najbliższe tygodnie powinny przynieść rozstrzygnięcie w sprawie przyszłości niemieckiego stopera. W tej kampanii piłkarz wystąpił w 21 spotkaniach, notując w nich jedno trafienie.

