Barcelona dostała drugą szansę, żeby zatrzymać Lewandowskiego. Wtedy zapadnie decyzja

Robert Lewandowski odrzucił pierwszą ofertę przedłużenia kontraktu z FC Barceloną. Jak poinformowało Mundo Deportivo, Blaugrana raz jeszcze spotka się z agentem piłkarza. Pini Zahavi spotka się z klubem na początku maja, aby uzyskać lepszą propozycję.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski odrzucił ofertę Barcelony, ale dał jej drugą szansę

Robert Lewandowski ma ważny kontrakt z FC Barceloną jeszcze przez nieco ponad dwa miesiące. Obecna umowa wygasa z dniem 30 czerwca 2026 roku. Jak już powszechnie wiadomo, reprezentant Polski otrzymał propozycję przedłużenia kontraktu, ale na dużo gorszych warunkach niż dotychczasowe. Głównie chodzi o wynagrodzenie, które miało zostać zmniejszone o prawie połowę.

Hiszpańskie media zgodnie informowały, że Lewandowski wraz ze swoim otoczeniem odrzucił propozycję Katalończyków. Nie widzi powodu, dla którego pensja miałaby zostać aż tak drastycznie zmniejszona. Drugi czynnik to fakt, że pełniłby jedynie rolę zmiennika.

Najnowsze wieści ws. przyszłości 37-letniego napastnika przekazał dziennik Mundo Deportivo. Okazuje się, że Polak nie zamknął jeszcze drzwi Blaugranie. Klub otrzymał drugą szansę, żeby zatrzymać Lewandowskiego. Na początku maja do Barcelony przyleci Pini Zahavi. Agent zawodnika spotka się z zarządem, aby raz jeszcze omówić przyszłość swojego klienta na Spotify Camp Nou. Otoczenie polskiego piłkarza oczekuje dużo lepszej propozycji niż pierwsza, którą musieli odrzucić.

Jeśli druga oferta przedłużenia umowy zostanie odrzucona, prawdopodobnie będzie to oznaczało koniec rozdziału Lewandowskiego w Barcelonie. O propozycje z innych klubów martwić się nie musi, ponieważ interesuje się nim kilka drużyn. Na stole leży oferta z Chicago Fire, a włoskie media rozpisują się o propozycji Juventusu. W grze jest także AC Milan oraz Arabia Saudyjska.