Romano ogłosił transfer. Aston Villa porozumiała się z PSG

11:21, 29. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Fabrizio Romano (X)

Paris Saint-Germain jest blisko rozstania z Ibrahimą Mbaye’em. Aston Villa osiągnęła ustne porozumienie z paryskim klubem w sprawie transferu 18-letniego skrzydłowego.

Fabrizio Romano
Obserwuj nas w
fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Fabrizio Romano

PSG traci wielki talent. Aston Villa wyłoży za niego fortunę

Paris Saint-Germain może wkrótce stracić jednego z najbardziej obiecujących młodych zawodników. Jak przekazał Fabrizio Romano na X, Aston Villa osiągnęła ustne porozumienie z francuskim klubem w sprawie transferu Ibrahima Mbaye. Angielski klub ma zapłacić za Senegalczyka aż 55 milionów euro.

18-letni skrzydłowy miał zdecydować się na przeprowadzkę do Birmingham, gdzie liczy na zdecydowanie większą rolę niż w stolicy Francji. Mbaye w PSG nie zdołał na stałe przebić się do zespołu występującego w Ligue 1. W związku z tym zmiana otoczenia ma być dla niego szansą na przyspieszenie rozwoju.

TRANSMISJE ZA DARMO w STS TV: Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOAL i oglądaj wszystkie mecze La Liga, Serie A i Bundesligi

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Aston Villa wcześniej próbowała wzmocnić skrzydła, a jednym z jej celów był Rafael Leão. Portugalczyk ostatecznie wybrał jednak Galatasaray. Anglicy szybko znaleźli alternatywę i skierowali uwagę właśnie na Mbaye’a.

Transfer może być jednym z ciekawszych ruchów tego okna, szczególnie biorąc pod uwagę wiek zawodnika. Senegalczyk ma już jednak doświadczenie na wielkiej scenie. W tym roku znalazł się w kadrze swojej reprezentacji na mistrzostwa świata i zdołał wpisać się na listę strzelców.

Teraz przed Mbaye’em zupełnie nowe wyzwanie. Aston Villa wierzy, że młody skrzydłowy może w przyszłości stać się jedną z ważniejszych postaci zespołu. PSG natomiast może zarobić pokaźną kwotę na zawodniku, który nie otrzymał jeszcze pełnej szansy w pierwszej drużynie.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości