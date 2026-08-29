Romano ogłosił transfer. Aston Villa porozumiała się z PSG

Paris Saint-Germain jest blisko rozstania z Ibrahimą Mbaye’em. Aston Villa osiągnęła ustne porozumienie z paryskim klubem w sprawie transferu 18-letniego skrzydłowego.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Fabrizio Romano

PSG traci wielki talent. Aston Villa wyłoży za niego fortunę

Paris Saint-Germain może wkrótce stracić jednego z najbardziej obiecujących młodych zawodników. Jak przekazał Fabrizio Romano na X, Aston Villa osiągnęła ustne porozumienie z francuskim klubem w sprawie transferu Ibrahima Mbaye. Angielski klub ma zapłacić za Senegalczyka aż 55 milionów euro.

18-letni skrzydłowy miał zdecydować się na przeprowadzkę do Birmingham, gdzie liczy na zdecydowanie większą rolę niż w stolicy Francji. Mbaye w PSG nie zdołał na stałe przebić się do zespołu występującego w Ligue 1. W związku z tym zmiana otoczenia ma być dla niego szansą na przyspieszenie rozwoju.

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Aston Villa wcześniej próbowała wzmocnić skrzydła, a jednym z jej celów był Rafael Leão. Portugalczyk ostatecznie wybrał jednak Galatasaray. Anglicy szybko znaleźli alternatywę i skierowali uwagę właśnie na Mbaye’a.

🚨🟣🔵 BREAKING: Aston Villa reach verbal agreement on deal to sign Ibrahima Mbaye, here we go! 💥



Senegal winger to join #AVFC from Paris Saint-Germain after leaving negotiations for Leão; Mbaye, a long term target for the club.



Fee worth €55m, as @FabriceHawkins… pic.twitter.com/JiuuQfGTtz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2026

Transfer może być jednym z ciekawszych ruchów tego okna, szczególnie biorąc pod uwagę wiek zawodnika. Senegalczyk ma już jednak doświadczenie na wielkiej scenie. W tym roku znalazł się w kadrze swojej reprezentacji na mistrzostwa świata i zdołał wpisać się na listę strzelców.

Teraz przed Mbaye’em zupełnie nowe wyzwanie. Aston Villa wierzy, że młody skrzydłowy może w przyszłości stać się jedną z ważniejszych postaci zespołu. PSG natomiast może zarobić pokaźną kwotę na zawodniku, który nie otrzymał jeszcze pełnej szansy w pierwszej drużynie.