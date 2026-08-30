Dzumhur – Hurkacz: gdzie oglądać? Mecz Hurkacza transmisja na żywo (31.08.2026)

Hubert Hurkacz zagra z Damirem Dzumhurem w 1/64 finału US Open. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 30 sierpnia 2026 roku. Sprawdź, gdzie oglądać transmisję meczu na żywo.

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Hubert Hurkacz

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Damir Dzumhur – Hubert Hurkacz: gdzie oglądać na żywo?

Hubert Hurkacz rozpocznie rywalizację w tegorocznym US Open od spotkania z Damirem Dzumhurem. Polak w pierwszej rundzie nowojorskiego turnieju zmierzy się z reprezentantem Bośni i Hercegowiny, a stawką będzie awans do 1/32 finału. Będzie to pierwsze bezpośrednie spotkanie obu zawodników w karierze.

Hurkacz, który w przeszłości zajmował nawet szóste miejsce w rankingu ATP, przystąpi do rywalizacji w roli faworyta. W każdym razie US Open nie jest dotąd jego najlepszym turniejem wielkoszlemowym. Jego najlepszym osiągnięciem w Nowym Jorku pozostaje druga runda. Dzumhur natomiast wraca do głównej drabinki turnieju po kilku latach przerwy.

Damir Dzumhur – Hubert Hurkacz: transmisja na żywo za darmo

Spotkanie Damira Dzumhura z Hubertem Hurkaczem będzie można oglądać w Polsce za pośrednictwem stacji Eurosportu. Szczegóły dotyczące konkretnej anteny oraz godziny rozpoczęcia meczu warto sprawdzić przed rozpoczęciem rywalizacji, ponieważ organizatorzy mogą zmieniać kolejność spotkań.

Alternatywą jest natomiast STS TV. Wystarczy założyć konto u bukmachera STS z kodem GOAL, a następnie postawić dowolny pierwszy zakład za min. 2 zł. Po spełnieniu warunków dostęp do transmisji zostanie odblokowany. Spotkanie znajdziesz w sekcji „zakłady live”.

Damir Dzumhur – Hubert Hurkacz: transmisja w tv

Mecz pierwszej rundy US Open będzie transmitowany w na jednej z anten Eurosportu. Spotkanie zostało pierwotnie przypisane do niedzieli, 30 sierpnia 2026 roku, jednak aktualne informacje organizatorów wskazują na rozegranie tego pojedynku nawet w poniedziałek, 31 sierpnia.

Damir Dzumhur – Hubert Hurkacz: transmisja online

Rywalizację Hurkacza z Dzumhurem będzie można również śledzić przez internet za pośrednictwem platformy Player.pl. Kibice powinni zwrócić uwagę na aktualny harmonogram.

Gdzie oglądać mecz Damir Dzumhur – Hubert Hurkacz? Spotkanie Damir Dzumhur – Hubert Hurkacz będzie można oglądać w ramach transmisji US Open w Polsce, zarówno w telewizji, jak i online. Aktualny termin spotkania to poniedziałek, 31 sierpnia 2026 roku. Kiedy odbędzie spotkanie Damir Dzumhur – Hubert Hurkacz? Spotkanie pierwszej rundy US Open pomiędzy Damirem Dzumhurem a Hubertem Hurkaczem odbędzie się 31 sierpnia 2026 roku. Początkowo rywalizacja była zaplanowana na niedzielę, 30 sierpnia, jednak została przesunięta na poniedziałek.

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