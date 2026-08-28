Arsenal może pożegnać Gabriela Jesusa. Padł konkretny kierunek

Gabriel Jesus znalazł się na radarze Atletico Madryt. Chociaż jego ewentualny transfer ma być całkowicie niezależny od rozmów dotyczących przyszłości Juliana Alvareza.

fot. Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Gabriel Jesus

Gabriel Jesus może opuścić Arsenal

Gabriel Jesus może jeszcze tego lata zmienić klub. Napastnik Arsenalu miał zostać zaoferowany Atletico Madryt, które pozostaje już w kontakcie z Brazylijczykiem. Ewentualna transakcja może być jedną z ciekawszych niespodzianek końcówki okna transferowego.

Informacje na ten temat przekazał Matteo Moretto w audycji emitowanej na DAZN. Według jego wieści Kanonierzy są gotowi rozważyć propozycje za 29-letniego napastnika. Arsenal miał również wyznaczyć stosunkowo niską cenę za swojego zawodnika, która może wynieść około 18 milionów euro.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Gabriel Jesus nie pojawił się dotychczas w kadrze ekipy z Londynu w trwającym sezonie, co tylko zwiększa spekulacje dotyczące jego przyszłości. Londyński klub nie zamyka drzwi przed jego odejściem, a Atletico Madryt analizuje możliwość przeprowadzenia transferu.

¡GABRIEL JESÚS, OFRECIDO AL ATLÉTICO DE MADRID! 🔴⚪@MatteMoretto explica cómo el delantero brasileño ha sido ofrecido al club colchonero 📩#DAZNTransfer pic.twitter.com/WmAl3zSf9h — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) August 28, 2026

Co istotne, sprawa Brazylijczyka ma być prowadzona oddzielnie od głośnej sagi związanej z Julianem Alvarezem. Potencjalne pozyskanie Gabriela Jesusa nie jest elementem negocjacji dotyczących Argentyńczyka i nie należy łączyć obu tematów w jedną transakcję.

Jednocześnie Arsenal pozostaje jedynym klubem, który według informacji przekazanych Alvarezowi przez Atletico może być rozważany jako kierunek jego ewentualnego odejścia z Madrytu. Atletico może się zatem znaleźć w centrum dwóch równoległych historii z udziałem zawodników ofensywnych. Z jednej strony klub próbuje uporządkować przyszłość swojego napastnika, z drugiej pojawiła się okazja do sprowadzenia doświadczonego gracza The Gunners.