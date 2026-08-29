Liverpool wyda fortunę na gwiazdę PSG. Kwota zwala z nóg

Liverpool jest blisko finalizacji transferu Bradleya Barcoli. Angielski klub ma zapłacić za 23-latka nawet 123 miliony funtów, co czyni go jednym z najdroższych ruchów tego lata.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Bradley Barcola

Barcola o krok od Liverpoolu. Padła kwota, która robi ogromne wrażenie

Liverpool dopiął porozumienie w sprawie transferu Bradleya Barcoli z Paris Saint-Germain. Jak przekazał Ben Jacobs na X, podstawowa kwota transakcji ma wynieść 106 milionów funtów. Tymczasem kolejne 17 milionów może zostać wypłacone w formie bonusów. Oznacza to, że całkowita wartość operacji może sięgnąć aż 123 milionów funtów.

Francuski skrzydłowy ma w najbliższych dniach sformalizować przeprowadzkę na Anfield. Tym samym dobiega końca jedna z najgłośniejszych sag transferowych tego lata. Liverpool finalizuje ruch, który od dłuższego czasu znajdował się wysoko na jego liście życzeń.

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Barcola był postrzegany przez włodarzy The Reds jako zawodnik mogący znacząco zwiększyć możliwości ofensywne zespołu. Jego szybkość, przebojowość i umiejętność gry jeden na jeden mają być ważnymi elementami układanki, którą klub chce zbudować na kolejne miesiące.

🚨 BREAKING: The fee agreed for Bradley Barcola is £106m+£17m.



Barcola to formalise his £123m Liverpool move in the coming days.



🤝 @alex_crook pic.twitter.com/3VYaZX4QvG — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 29, 2026

Skala inwestycji pokazuje jednak, jak dużą wiarę Liverpool pokłada w zawodniku. 106 milionów funtów gwarantowanej kwoty już samo w sobie robi ogromne wrażenie, a potencjalne dodatki mogą wywindować transfer do poziomu 123 milionów.

Tak wysoka cena oznacza również presję. Barcola przyjedzie na Anfield jako zawodnik, od którego będzie oczekiwać się natychmiastowego wpływu na drużynę. Każdy słabszy okres może być zestawiany z gigantyczną kwotą zapłaconą przez klub.