Man City zrobił pierwszy krok. Enzo Fernandez już zdecydował

Manchester City osiągnął ustne porozumienie z Enzo Fernandezem w sprawie warunków indywidualnych. Transfer pomocnika Chelsea wciąż jednak pozostaje daleki od finalizacji.

fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Enzo Fernandez

Man City dogadał się z gwiazdą Chelsea. Konkretny ruch

Manchester City wykonał ważny krok w kierunku pozyskania Enzo Fernandeza, ale na razie nie można mówić o finalizacji transakcji. Jak przekazał Fabrizio Romano na X, argentyński pomocnik uzgodnił z gigantem Premier League warunki osobiste potencjalnego kontraktu.

To jednak dopiero początek całej operacji. Man City nie przedstawił jeszcze Chelsea oficjalnej oferty, dlatego oba kluby czeka teraz kluczowy etap negocjacji. Według znanego włoskiego dziennikarza kolejnym krokiem ma być bezpośredni kontakt pomiędzy klubami.

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Ostateczne słowo będzie należało do Chelsea. Londyńczycy muszą zdecydować, za jaką kwotę zgodzą się na odejście jednego ze swoich najważniejszych zawodników. Wcześniej Enzo Fernandez był wyceniany przez klub na około 120 milionów funtów.

🚨🇦🇷 Enzo Fernández has a verbal agreement with Manchester City on personal terms.



Deal depends on club to club decision as #MCFC have not sent official bid yet but contacts will take place soon; decision on price up to Chelsea.



Enzo could be out again this weekend. pic.twitter.com/NW85VXOfRj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2026

Tak wysoka cena może stanowić poważną przeszkodę dla Manchesteru City, który musiałby zdecydować się na ogromny wydatek. Ekipa z ligi angielskiej jest jednak wyraźnie zainteresowana sprowadzeniem 25-latka i wykonała już pierwszy konkretny ruch.

Dodatkowego smaczku całej sprawie dodaje sytuacja przed najbliższym spotkaniem Chelsea. Enzo Fernandez może nie znaleźć się w kadrze na weekendowy mecz, co natychmiast podsyciło spekulacje dotyczące jego przyszłości.