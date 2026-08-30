Manchester City ruszył po gwiazdę Liverpoolu. Padła ogromna kwota

08:40, 30. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Fabrizio Romano (X)

Manchester City szykuje ogromny ruch na rynku transferowym. Fabrizio Romano przekazał, że gigant Premier League jest gotowy wyłożyć za Cody’ego Gakpo mniej więcej 85 mln funtów.

Enzo Maresca
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fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Gwiazda Liverpoolu podjęła decyzję. Manchester City szykuje ofertę

Manchester City może wkrótce wykonać jeden z najgłośniejszych ruchów końcówki okna transferowego. Na celowniku ekipy z Etihad Stadium znalazł się Cody Gakpo, a według najnowszych informacji klub jest gotowy przedstawić Liverpoolowi pakiet opiewający na mniej więcej 85 milionów funtów.

Sprawa ma być już znacznie bardziej zaawansowana niż mogło się wcześniej wydawać. Fabrizio Romano na X poinformował, że Manchester City zintensyfikował działania po otrzymaniu pozytywnego sygnału ze strony otoczenia reprezentanta Holandii. Sam zawodnik miał już podjąć decyzję dotyczącą swojej przyszłości i wybrać przeprowadzkę do zespołu Enzo Mareski.

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Taki scenariusz oznaczałby, że Gakpo nie jest zainteresowany innymi rozważanymi możliwościami. W gronie klubów, które przewijały się w kontekście jego przyszłości, znajdował się między innymi Tottenham Hotpsur. Holender miał jednak jasno wskazać preferowany kierunek.

Ekipa z Anfield nie zamierza jednak podejmować pochopnej decyzji. Według znanego włoskiego dziennikarza zgoda na transfer może zależeć od jednego kluczowego warunku, czyli znalezienia następcy dla 27-letniego ofensywnego zawodnika. Dopiero wtedy w Liverpoolu może zapaść decyzja o otwarciu drzwi przed jego odejściem.

Co ciekawe, Bradley Barcola nie jest obecnie postrzegany jako piłkarz, który miałby wypełnić ewentualną lukę po Gakpo. The Reds muszą zatem szukać gdzie indziej, a Obywatele pozostają w gotowości, aby dopiąć transfer.

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