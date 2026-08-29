Bayern dostał to, na co czekał. Kane nie pozostawił złudzeń

14:14, 29. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  AZ / Fabrizio Romano (X)

Bayern Monachium może wkrótce zatrzymać Harry'ego Kane'a na dłużej. Anglik potwierdził, że rozmowy kontraktowe z mistrzem kraju już trwają i na razie przebiegają bardzo dobrze.

Harry Kane
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fot. DeFodi Images / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Kane przemówił o Bayernie. Te słowa mogą ucieszyć kibiców

Bayern Monachium rozpoczął rozmowy z Harrym Kane’em w sprawie przedłużenia jego kontraktu. Obecna umowa kapitana reprezentacji Anglii wygasa w przyszłym roku, ale wszystko wskazuje na to, że współpraca może zostać przedłużona nawet do 2029 roku. Sam Kane nie ukrywa zadowolenia z przebiegu negocjacji.

– Rozmowy rozpoczęły się w zeszłym tygodniu…Jak dotąd wszystko idzie dobrze – powiedział Kane w rozmowie z AZ cytowanej przez Fabrizio Romano.

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33-latek zdaje sobie sprawę, że negocjuje prawdopodobnie jeden z najważniejszych kontraktów w swojej karierze. Anglik nie zamierza jednak podejmować decyzji pochopnie.

– Chodzi o szczegóły. Mam 33 lata, więc to prawdopodobnie będzie mój ostatni kontrakt, cóż, duży kontrakt. Wygląda całkiem nieźle! – dodał piłkarz.

Trudno się dziwić, że Bayern chce zatrzymać swojego napastnika. Kane ma za sobą znakomity sezon, w którym zdobył aż 61 bramek i zanotował siedem asyst. W nową kampanię również wszedł mocnym akcentem. W inauguracyjnym spotkaniu Bundesligi przeciwko Stuttgartowi mistrzowie Niemiec zwyciężyli aż 5:1. Kane pozostaje również jednym z najważniejszych zawodników reprezentacji Anglii. Podczas mistrzostw świata w 2026 roku zdobył sześć bramek.

Bayern nie zamierza tym samym czekać do ostatniej chwili. Jeśli rozmowy będą nadal przebiegać w takim tempie, przedłużenie współpracy z Kanem może stać się jednym z najważniejszych ruchów bawarskiego klubu w najbliższych miesiącach.

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