Juventus zagra z Parmą Calcio w ramach drugiej kolejki Serie A. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 29 sierpnia 2026 roku o godzinie 20:45. Sprawdź, gdzie transmisja na żywo.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Francisco Conceicao

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Juventus – Parma Calcio: gdzie oglądać na żywo?

Juventus w sobotni wieczór rozegra pierwszy domowy mecz w nowym sezonie Serie A. Stara Dama po udanej inauguracji przeciwko Frosinone będzie chciała pójść za ciosem, ale na Allianz Stadium przyjedzie Parma Calcio, która również ma ambicje, aby dobrze rozpocząć rozgrywki.

Dla ekipy z Turynu będzie to okazja do podtrzymania zwycięskiego początku sezonu i pokazania się przed własną publicznością. Historia bezpośrednich spotkań zdecydowanie przemawia za Juventusem, który od lat ma korzystny bilans rywalizacji z Gialloblu. Sobotnie starcie zapowiada się zatem jako interesujące starcie zespołu walczącego o najwyższe cele z ekipą, która będzie chciała sprawić niespodziankę.

Juventus – Parma Calcio: transmisja na żywo za darmo

Spotkanie Juventus – Parma Calcio będzie można obejrzeć w Polsce na dwóch antenach. Transmisję przeprowadzą Eleven Sports 1 oraz Polsat Sport Extra 1. Pierwszy gwizdek na Allianz Stadium zaplanowano na sobotę, 29 sierpnia 2026 roku o godzinie 20:45.

Alternatywą jest jednak STS TV. Wystarczy założyć konto u bukmachera STS z kodem GOAL, a następnie postawić dowolny pierwszy zakład za min. 2 zł. Po spełnieniu warunków dostęp do transmisji zostanie odblokowany. Spotkanie znajdziesz w sekcji „zakłady live”.

Juventus – Parma Calcio: transmisja w tv

Kibice, którzy chcą obejrzeć mecz Juventusu z Parmą w telewizji, mają do wyboru Eleven Sports 1 oraz Polsat Sport Extra 1. Na pierwszej z anten transmisja spotkania rozpocznie się wraz z przedmeczowym studiem, które poprzedzi pierwszy gwizdek. Mecz w Eleven Sports 1 skomentują Piotr Dumanowski i Dominik Guziak.

Jak uzyskać dostęp do Eleven Sports?

Eleven Sports 1 jest dostępny w wybranych pakietach operatorów telewizyjnych oraz platform cyfrowych. Wśród operatorów oferujących stację znajdują się między innymi Cyfrowy Polsat, Orange, Netia, INEA, Vectra czy platforma CANAL+. Przed rozpoczęciem spotkania warto sprawdzić, czy posiadany pakiet obejmuje antenę Eleven Sports 1.

Juventus – Parma Calcio: transmisja online

Mecz będzie można również śledzić przez internet za pośrednictwem usług oferujących dostęp do stacji Eleven Sports. Kibice korzystający z odpowiedniego pakietu mogą oglądać spotkanie na urządzeniach mobilnych, komputerach oraz telewizorach obsługujących wybraną usługę streamingową.

Gdzie oglądać mecz Juventus – Parma Calcio? Spotkanie Juventus – Parma Calcio można oglądać w telewizji na antenach Eleven Sports 1 i Polsat Sport Extra 1. Kiedy odbędzie spotkanie Juventus – Parma Calcio? Mecz drugiej kolejki Serie A odbędzie się w sobotę, 29 sierpnia 2026 roku o godzinie 20:45 na Allianz Stadium w Turynie. Transmisję przeprowadzą Eleven Sports 1 oraz Polsat Sport Extra 1, a komentarz na antenie Eleven Sports 1 zapewnią Piotr Dumanowski i Dominik Guziak.

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