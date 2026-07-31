Barcelona gotowa na wielką wymianę za Juliana Alvareza. Atletico go chce

Barcelona jest gotowa zaoferować Atletico Madryt Ferrana Torresa w zamian za Juliana Alvareza. Do takiej transakcji miałaby być dołączona już znacznie mniejsza suma pieniędzy. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "El Nacional".

fot. Independent Photo Agency Na zdjęciu: Julian Alvarez

Barcelona wymieni Ferrana Torresa za Juliana Alvareza?!

Barcelona tego lata ma już właściwie tylko jeden cel transferowy, który po prostu musi zostać zrealizowany. Mowa rzecz jasna o pozyskaniu nowego napastnika. Na szczycie listy życzeń Dumy Katalonii jest Julian Alvarez, ale jego transfer w klasyczny sposób może być niemożliwy. Atletico Madryt chce bowiem za Argentyńczyka ponad 100 milionów euro, co jest kwotą zbyt duża dla Joana Laporty i jego ludzi.

Dlatego też na horyzoncie pojawiła się nowa opcja. Według informacji, które przekazał serwis „El Nacional”, Barcelona jest gotowa dołączyć do oferty za Juliana Alvareza Ferrana Torresa. Klub uznał, że Hiszpan nie jest na sprzedaż i odrzucił ofertę z PSG, ale zgodzi się na jego odejście w zamian za gwiazdora Atletico Madryt. Do takiej oferty rzecz jasna dołączona byłaby i tak spora suma transferowa, ale być może nawet o połowę mniejsza niż bez Ferrana. Co ważne, klub ze stolicy ma być zainteresowany tym piłkarzem.

Julian Alvarez w poprzednim sezonie rozegrał 49 meczy, w których zdobył 20 goli oraz zanotował dziewięć asyst. Łącznie dla Atletico Madryt Argentyńczyk ma ponad 100 spotkań i 50 trafień. Napastnik reprezentacji Argentyny w przeszłości przywdziewał m.in. barwy Manchesteru City. Serwis „Transfermarkt” wycenia 26-latka aktualnie na 100 milionów euro.

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