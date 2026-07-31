Trudny początek Lewandowskiego w USA. Trener Chicago uspokoił

"Robi wszystko, co w jego mocy. To po prostu wyścig z czasem, ale jesteśmy coraz bliżej. Musimy być cierpliwi" - przyznał Gregg Berhalter nt. Roberta Lewandowskiego, na konferencji prasowej, cytowany przez "WP SportoweFakty".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Trener Chicago uspokaja ws. Roberta

Robert Lewandowski tego lata po opuszczeniu FC Barcelony dość długo szukał sobie nowego klubu. Wszystkim wydawało się, że tylko kwestią kilkunastu dni będzie znalezienie nowego pracodawcy, którym miał być przecież jeden z klubów w Arabii Saudyjskiej. Było jednak inaczej i dlatego też Polak zdecydował się na ruch, który wcześniej uważał za nieoczywisty, a mianowicie przeniósł się do Chicago Fire w MLS.

Początki kapitana reprezentacji Polski w Stanach Zjednoczonych nie są jednak łatwe. W dwóch dotychczasowych meczach Lewandowski raczej był cieniem, a to spowodowało, że pojawiła się już pierwsza krytyka. Wszyscy bowiem oczekiwali, że napastnik szybko wejdzie w strzelecką formę. Sytuację nieco uspokaja jednak trener Chicago Fire, który przyznaje, że potrzebuje on jeszcze trochę czasu.

– Robert nabiera sił. Jest pierwszym, który wychodzi na boisko i ostatnim, który z niego schodzi. Bierze udział w dodatkowych treningach – przyjechał nawet w niedzielę, by potrenować. Robi wszystko, co w jego mocy. To po prostu wyścig z czasem, ale jesteśmy coraz bliżej. Musimy być cierpliwi – przyznał Gregg Berhalter, trener Chicago Fire na konferencji prasowej, cytowany przez „WP SportoweFakty”.

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