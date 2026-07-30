Ferran Torres nie wzmocni PSG?! Inny gigant też chce zawodnika Barcelony

18:17, 30. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Victor Malo

Ferran Torres wcale nie musi wylądować w Paris Saint-Germain. Jak się okazuje, inny gigant włączył się do walki o napastnika FC Barcelony. Hiszpan stał się celem transferowym Atletico Madryt - donosi Victor Malo.

Ferran Torres
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PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres

Atletico Madryt włączyło się do walki o Ferrana Torresa

Ferran Torres znajduje się na językach mediów od wielu tygodni. Ostatnio napastnik FC Barcelony wyraził chęć dołączenia do Paris Saint-Germain. Od tej pory mistrzowie Francji próbują pozyskać hiszpańskiego snajpera. Tymczasem Victor Malo przekazał, że kolejny klub chce piłkarza Blaugrany. Mistrz świata znalazł się również w kręgu zainteresowań Atletico Madryt.

Trwające lato jest niezwykle gorące dla Ferrana Torresa. Atletico Madryt jednak nie ma zamiaru spieszyć się z pozyskaniem gracza FC Barcelony. W przyszłym roku dobiega końca jego kontrakt z Dumą Katalonii i dopiero wtedy Los Colchoneros spróbują pozyskać mistrza świata. Władze stołecznego klubu zatem chcą zaoszczędzić na kwocie odstępnego.

Mimo zainteresowania ze strony Atletico Madryt, to właśnie Paris Saint-Germain pozostaje faworytem do pozyskania Ferrana Torresa. Mistrzowie Francji od dłuższego czasu pracują nad tym transferem i nie ukrywają, że Hiszpan jest jednym z ich priorytetów. Ostateczne słowo będzie jednak należało do FC Barcelony, która zdecyduje, czy zgodzi się na odejście jednego ze swoich kluczowych ofensywnych zawodników.

Ferran Torres dotychczas rozegrał 207 spotkań w koszulce FC Barcelony. Napastnik zdołał zgromadzić na swoim koncie 65 trafień, a także zaliczył 23 asysty.

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