Oto potencjalni rywale Jagiellonii, Lecha i Górnika w 4. rundzie el. Ligi Europy

Z kim może zagrać Jagiellonia, Lech i Górnik?
Eliminacje Ligi Europy pozostają obecnie najważniejszymi rozgrywkami, w których mamy polskich przedstawicieli. Po odpadnięciu Lecha Poznań i Górnika Zabrze z walki o Ligę Mistrzów, to właśnie tutaj należy szukać naszych szans na rozwój. A byłby on spory, gdyż mamy okazję wprowadzić aż trzech przedstawicieli do fazy ligowej.
Jagiellonia Białystok, Górnik Zabrze i Lech Poznań, to właśnie oni powalczą o awans do zasadniczej części Ligi Europy. Nie będzie to łatwe, ale można przypuszczać, że przynajmniej jeden zespół z PKO Ekstraklasy powinien się zameldować w fazie ligowej. Szczególnie, że potencjalni rywale w 4. rundzie eliminacyjnej nie są jakość szczególnie wymagający, choć rzecz jasna najpierw trzeba wygrać mecze 3. rundy.
Na nich mogą trafić polskie kluby w 4. rundzie eliminacji Ligi Europy:
Przegrany Hapoel Beer Szewa/FK Crvena zvezda
Koninklijke Sint-Truidense VV
FC Thun 1898/Vikingur Reykjavik
Trabzonspor Kulubu
OFI
Larne FC/Iberia 1999 Tbilisi
Lillestrom SK
przegrany Lewski Sofia/Kajrat Ałmaty
przegrany Ararat-Armenia Erewan/NK Celje
przegrany Arhus GF/Sabah Baku
przegrany GNK Dinamo/Żalgiris Kowno
przegrany Mjallby AIF/Slovan Bratysława
Wszystkie polskie kluby są rozstawione. Losowanie zaplanowano na poniedziałek 3 sierpnia na godzinę 13:00. Mecze odbyć mają się w terminie 20 i 27 sierpnia 2026.
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