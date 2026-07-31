Oto potencjalni rywale Jagiellonii, Lecha i Górnika w 4. rundzie el. Ligi Europy

Jagiellonia Białystok, Górnik Zabrze i Lech Poznań zmierzą się w 3. rundzie eliminacji Ligi Europy. Jeśli uda się im przejść swoich rywali, to mogą trafić na kilka ciekawych ekip. Oto potencjalni rywale.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Z kim może zagrać Jagiellonia, Lech i Górnik?

Eliminacje Ligi Europy pozostają obecnie najważniejszymi rozgrywkami, w których mamy polskich przedstawicieli. Po odpadnięciu Lecha Poznań i Górnika Zabrze z walki o Ligę Mistrzów, to właśnie tutaj należy szukać naszych szans na rozwój. A byłby on spory, gdyż mamy okazję wprowadzić aż trzech przedstawicieli do fazy ligowej.

Jagiellonia Białystok, Górnik Zabrze i Lech Poznań, to właśnie oni powalczą o awans do zasadniczej części Ligi Europy. Nie będzie to łatwe, ale można przypuszczać, że przynajmniej jeden zespół z PKO Ekstraklasy powinien się zameldować w fazie ligowej. Szczególnie, że potencjalni rywale w 4. rundzie eliminacyjnej nie są jakość szczególnie wymagający, choć rzecz jasna najpierw trzeba wygrać mecze 3. rundy.

Na nich mogą trafić polskie kluby w 4. rundzie eliminacji Ligi Europy:

Przegrany Hapoel Beer Szewa/FK Crvena zvezda

Koninklijke Sint-Truidense VV

FC Thun 1898/Vikingur Reykjavik

Trabzonspor Kulubu

OFI

Larne FC/Iberia 1999 Tbilisi

Lillestrom SK

przegrany Lewski Sofia/Kajrat Ałmaty

przegrany Ararat-Armenia Erewan/NK Celje

przegrany Arhus GF/Sabah Baku

przegrany GNK Dinamo/Żalgiris Kowno

przegrany Mjallby AIF/Slovan Bratysława

Wszystkie polskie kluby są rozstawione. Losowanie zaplanowano na poniedziałek 3 sierpnia na godzinę 13:00. Mecze odbyć mają się w terminie 20 i 27 sierpnia 2026.

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