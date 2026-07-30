Manchester City podał cenę za Rodriego. Tanio nie będzie

Foto Arena LTDA / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Real Madryt zapłaci 75 mln euro za Rodriego?

Rodri dąży do odejścia z Manchesteru City podczas trwającego letniego okienka transferowego. 30-letni pomocnik chce spróbować nowego wyzwania i marzy o powrocie do Hiszpanii. W związku z tym jest coraz częściej łączony z przeprowadzką do Realu Madryt. Królewscy prowadzą już zaawansowane rozmowy z Obywatelami w sprawie pozyskania świeżo upieczonego mistrza świata.

Jak poinformowała stacja telewizyjna „Sky Sports”, Manchester City oczekuje za swojego zawodnika około 75 milionów euro. Real Madryt liczy jednak na obniżenie tej kwoty i pierwsza oferta wicemistrzów La Ligi opiewa na nieco ponad 50 milionów euro. Negocjacje między wymienionymi klubami trwają, a ich powodzenie może ułatwić fakt, że sam piłkarz naciska na zmianę otoczenia jeszcze tego lata.

61-krotny reprezentant Hiszpanii występuje w drużynie The Citizens od lipca 2019 roku, kiedy przeniósł się tam z Atletico Madryt za około 70 milionów euro. Od tego czasu rozegrał 298 spotkań, zdobył 28 bramek oraz zanotował 32 asysty. Według portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi obecnie mniej więcej 55 milionów euro, a kontrakt defensywnego pomocnika z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 2027 roku.