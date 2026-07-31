Barcelona nie rezygnuje z tego transferu mimo odrzucenia ofert

Barcelona nadal poważnie rozważa sprowadzenie Eli Juniora Kroupiego z Bournemouth. Mimo poważnej kontuzji młodego napastnika w klubie nie zamierzają rezygnować z planów związanych z jego transferem.

fot. rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Laporta wciąż wierzy w Kroupiego

Barcelona nie zamknęła tematu transferu Eli Juniora Kroupiego. Jak informuje David Bernabeu z „SPORT”, kontuzja, która wykluczy 20-letniego napastnika z gry na trzy lub cztery miesiące, nie zmieniła nastawienia władz klubu. Katalończycy nadal postrzegają Francuza jako jednego z kandydatów do wzmocnienia ataku.

Kluczową rolę w tej sprawie odgrywa Joan Laporta. Według doniesień prezes Barcelony jest wielkim zwolennikiem Kroupiego i ceni go co najmniej tak wysoko jak Juliana Alvareza z Atletico Madryt. Negocjacje w sprawie Argentyńczyka napotykają jednak poważne trudności, dlatego młody Francuz pozostaje realną alternatywą.

W klubie panuje przekonanie, że jeśli pion sportowy ostatecznie wskaże Kroupiego jako priorytetowy cel, Laporta wyrazi zgodę na transfer jeszcze przed zakończeniem letniego okna. Kilkumiesięczna przerwa spowodowana urazem nie jest traktowana jako przeszkoda, ponieważ Barcelona widzi w nim inwestycję na kolejne lata, a nie rozwiązanie na już.

Przed kontuzją Bournemouth stanowczo odrzucało zainteresowanie Barcelony i uznawało napastnika za nie na sprzedaż. Francuskie media informowały nawet o dwóch odrzuconych ofertach ze strony Dumy Katalonii. Niewykluczone jednak, że obecna sytuacja zdrowotna piłkarza wpłynie na stanowisko angielskiego klubu, choć wcześniej jego wartość była szacowana na około 100 milionów euro.