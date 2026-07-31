Pierwsza asysta Kamińskiego w nowych barwach. Świetnie to zrobił [WIDEO]

Jakub Kamiński zanotował właśnie swoją pierwszą asystę w nowych barwach. Polak świetnie zachował się przy gola na 2:0 przeciwko St. Gallen.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Kamiński z ważną asystą w meczu el. Ligi Europy

Jakub Kamiński tego lata przeniósł się na zasadzie transferu definitywnego z zespołu VfL Wolfsburg do FC Koeln. Jego przygoda jako piłkarz zespołu z Kolonii nie była jednak zbyt długa, bowiem szybko został wytransferowany do Benfiki Lizbona za 17 milionów euro. To właśnie w klubie ze stolicy Portugalii ma teraz rozwijać swoje umiejętności i walczyć o najwyższe cele.

Pierwszy tego przykład mieliśmy ostatnio w meczu z St. Gallen, w którym reprezentant Polski zanotował asystę przy trafieniu Vangelisa Pavlidisa na 2:0. W sumie Grek tego dnia zdobył cztery bramki, a Benfica wygrała 5:0 i awansowała do 3. rundy eliminacji Ligi Europy. Kamiński przy drugim trafieniu świetnie się zachował, dynamicznie przyśpieszając akcję i świetnie uwalniając napastnika swojego zepsołu.

VANGELIS PAVLIDIS WITH A BRACE! WHAT A SENSATIONAL TEAM GOAL!



3-2 ON AGGREGATE!



Benfica 2-0 St Gallen. pic.twitter.com/KNjhruYKU4 — AYO 🚨 Live Goals (@Ayoball99) July 30, 2026

Jakub Kamiński w nowych barwach na koncie ma do tej pory dwa spotkania i jedną asystę. Poprzednia kampania była dla niego niezwykle udana – w 36 meczach zdobył siedem goli oraz zanotował pięć asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia reprezentanta Polski na 17 milionów euro. Jego umowa z klubem z Lizbony obowiązywać będzie do końca czerwca 2031 roku.

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