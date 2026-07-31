Z kim zagrają polskie kluby w kwalifikacjach Ligi Konferencji?

09:14, 31. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Goal.pl

GKS Katowice zagra z Hapoelem Tel Awiw w III rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Raków Częstochowa z kolei będzie rywalizował ze szwedzkim Hammarby.

Adam Zrelak
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Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Adam Zrelak

Hapoel czeka na GKS Katowice, Hammarby na Raków

GKS Katowice awansował do III rundy eliminacji Ligi Konferencji po udanym dwumeczu z MSK Żylina. Katowiczanie przegrali pierwsze spotkanie na wyjeździe 1:2, ale w rewanżu przed własną publicznością odwrócili losy rywalizacji. Zwycięstwo 3:1 dało im przepustkę do kolejnego etapu europejskich rozgrywek.

Rywalem zespołu z Katowic będzie Hapoel Tel Awiw. Izraelski klub potwierdził zestawienie par III rundy eliminacji w mediach społecznościowych, publikując grafikę z terminami obu meczów. Pierwsze spotkanie odbędzie się 6 sierpnia na stadionie DVTK na Węgrzech, natomiast rewanż zaplanowano na 12 sierpnia na Arenie Katowice.

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Raków Częstochowa rywalizować będzie natomiast z Hammarby. Medaliki w poprzedniej rundzie nie pozostawiły żadnych złudzeń i rozbiły maltańską Vallettę aż 7:1 w dwumeczu. Szwedzi są z kolei „spadkowiczem” z Ligi Europy. W drugiej rundzie ulegli Anderlechtowi Bruksela.

W III rundzie eliminacji Ligi Europy zobaczymy również pozostałych polskich przedstawicieli. Lech Poznań zmierzy się z KI Klaksvik, Górnik Zabrze zagra z Ferencvarosem, a Jagiellonia Białystok podejmie Rangers FC. Zapowiadają się ciekawe i wymagające starcia.