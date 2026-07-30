Kounde przejdzie do Tottenhamu? Fabrizio Romano zabrał głos

Jules Kounde jest łączony przez media z przeprowadzką do Tottenhamu Hotspur. Zdaniem Fabrizio Romano taki transfer nie ma jednak szans na realizację.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Jules Kounde

Tottenham Hotspur nie pozyska Julesa Kounde

Jules Kounde w ostatnich tygodniach stał się bohaterem licznych spekulacji transferowych. Prawy obrońca Barcelony był poważnie łączony z przeprowadzką do Tottenhamu Hotspur, a media informowały nawet o możliwej ofercie londyńskiego klubu opiewającej na 65 milionów euro. Wszystko wskazuje jednak na to, że doniesienia te nie miały większego pokrycia w rzeczywistości.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, w tym momencie nie toczą się bowiem żadne negocjacje pomiędzy Tottenhamem a Barceloną w sprawie transferu Kounde. Co więcej, Koguty nie planują nawet kontaktować się z katalońskim gigantem, ponieważ sprowadzenie francuskiego defensora nie znajduje się obecnie w ich planach transferowych.

Kounde reprezentuje ekipę Blaugrany od lipca 2022 roku, kiedy przeniósł się na Camp Nou z Sevilli za około 50 milionów euro. W poprzednim sezonie rozegrał 47 spotkań, zdobył trzy bramki i zanotował cztery asysty. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, a według portalu „Transfermarkt” wartość rynkowa 27-letniego Francuza wynosi mniej więcej 60 milionów euro.