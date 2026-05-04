Barcelona znalazła następcę Kounde. Wybór zaskakuje

Barcelona ponownie analizuje rynek prawych obrońców, a Andrei Ratiu znalazł się wysoko na liście życzeń według doniesień "Sportu". Sytuacja wynika z możliwych zmian kadrowych i rosnącej niepewności wokół Julesa Kounde.

Na zdjęciu: Jules Kounde

Ratiu znów na celowniku FC Barcelony

Barcelona już wcześniej monitorowała defensora Rayo Vallecano, lecz temat nie był wtedy priorytetem. Obecnie sytuacja wygląda inaczej, ponieważ przyszłość Julesa Kounde stoi pod znakiem zapytania. Zainteresowanie Francuzem ze strony klubów Premier League może wymusić reakcję.

Potencjalne odejście Kounde sprawia, że klub nie chce zostać bez alternatywy. Dlatego profil Ratiu ponownie trafił do analiz działu sportowego. Rumun jest postrzegany jako zawodnik dobrze pasujący do tej roli.

Obrońca oferuje równowagę między defensywą a wsparciem ataku. To czyni go naturalnym kandydatem do systemu Barcelony. Jednak jego sytuacja kontraktowa komplikuje ewentualny transfer.

Rayo Vallecano przedłużyło umowę z piłkarzem do 2030 roku, co wzmacnia pozycję negocjacyjną klubu. Dodatkowo madrycki zespół przejął pełne prawa do zawodnika. Klauzula wykupu wynosi 25 milionów euro i będzie kluczowym elementem rozmów.

Istotnym czynnikiem może być relacja między prezesami obu klubów. Joan Laporta utrzymuje dobre kontakty z Martinem Presą, co może ułatwić negocjacje. Rayo zdaje sobie jednak sprawę z rosnącej wartości zawodnika i nie zamierza oddać go bez walki.

