Atletico Madryt wybrało następcę Griezmanna. Transfer prosto z PSG

PressFocus Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Kang-in Lee na radarze Atletico Madryt

Atletico Madryt w tym zameldowało się w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Drużynę Diego Simeone czeka teraz hitowe starcie z Barceloną. W rozgrywkach La Liga Rojiblancos zajmują obecnie czwarte miejsce, a tuż przed marcową przerwą reprezentacyjną przegrali w derbach z Realem Madryt (2:3).

Na początku tygodnia ważną decyzję ogłosił Antoine Griezmann. Francuz poinformował, że po sezonie opuści madrycki zespół i przeniesie się do Orlando City, z którym podpisał dwuletni kontrakt. Odejście jednego z liderów ofensywy oznacza konieczność przebudowy linii ataku.

Jednym z kandydatów do wzmocnienia zespołu pozostaje Kang-in Lee. Jak informuje „AS”, Atletico nie rezygnuje z planów sprowadzenia 25-letniego pomocnika i zamierza ponownie podjąć próbę jego transferu już latem. Reprezentant Korei Południowej jest związany z Paris Saint-Germain kontraktem obowiązującym do czerwca 2028 roku i od dłuższego czasu znajduje się wysoko na liście życzeń Los Colchoneros.

Dużym zwolennikiem transferu jest Mateu Alemany, który widzi w pomocniku następcę Griezmanna. PSG nie zamierza pochopnie rozstawać się z piłkarzem, który pełni istotną rolę w zespole Luisa Enrique. W obecnym sezonie Koreańczyk rozegrał 32 spotkania we wszystkich rozgrywkach, zdobył trzy bramki i zanotował cztery asysty. Co ciekawe, na liście życzeń Atletico znajdują się także Joaquin Panichelli z RC Strasbourg oraz Matias Fernandez-Pardo z Lille.