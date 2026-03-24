Griezmann związał się z nowym klubem! Transfer oficjalnie ogłoszony

Griezmann opuści Atletico. Już ma nowy klub

Antoine Griezmann wraz z końcem sezonu 2025/2026 opuści Atletico Madryt. W ostatnim czasie łączono go z przenosinami do Stanów Zjednoczonych, a dokładniej Orlando City. Amerykanie byli chętni na sfinalizowanie tego transferu już zimą, ale gwiazdor chce pomóc drużynie w walce o Puchar Króla oraz Ligę Mistrzów. Jednocześnie nie wypełni ważnej do połowy 2027 roku umowy, bowiem latem zmieni pracodawcę.

Pojawił się już oficjalny komunikat w tej sprawie. Orlando City poinformowało o pozyskaniu Griezmanna, z którym podpisano dwuletni kontrakt. Znalazła się w nim opcja przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. Wszystko wskazuje na to, że mowa o transferze bezgotówkowym.

Griezmann będzie oczywiście twarzą nowego zespołu. Orlando City ma wobec jego transferu olbrzymie oczekiwania, nie tylko te sportowe, ale również marketingowe.

– Sprowadzenie Antoine’a do Orlando to przełomowy moment nie tylko dla naszego klubu, ale także dla miasta, naszych kibiców i dla Major League Soccer. (…) Koncentrujemy się na konsekwentnym budowaniu składu, a pozyskanie zawodnika światowej klasy, takiego jak Antoine, wzmacnia to zaangażowanie i naszą wiarę w możliwości klubu – przekazał właściciel klubu Mark Wilf.