Atalanta odrzuciła miliony z Anglii. Gwiazdor nie na sprzedaż

Atalanta nie zamierza rozstawać się z Raoulem Bellanovą mimo konkretnego zainteresowania Fulham. Według Fabrizio Romano klub z Bergamo odrzucił ofertę wartą około 20 milionów euro.

FCI Photo Press Agency / Alamy Na zdjęciu: Maurizio Sarri

Bellanova kluczowy w planach Sarriego

Atalanta otrzymała oficjalną propozycję transferu Raoula Bellanovy. Fabrizio Romano informuje, że Fulham zaoferowało około 20 milionów euro wraz z bonusami. Odpowiedź włoskiego klubu była jednak negatywna. La Gazzetta dello Sport dodaje, że reprezentant Włoch nie jest obecnie wystawiony na sprzedaż.

Maurizio Sarri ma duży wpływ na stanowisko władz klubu. Bellanova regularnie występował podczas okresu przygotowawczego. Szkoleniowiec uważa go za ważny element swojej drużyny. Atalanta nie chce tracić podstawowego zawodnika tuż przed rozpoczęciem sezonu.

Fulham poszukuje nowego prawego obrońcy i uznało Bellanovę za odpowiedniego kandydata. Pierwsza konkretna próba pozyskania Włocha zakończyła się jednak niepowodzeniem. Klub z Bergamo zamierza zatrzymać zawodnika. Sytuację mogłaby zmienić dopiero oferta uznana przez Atalantę za wyjątkowo atrakcyjną.

Angielski klub musi więc zdecydować, czy jest gotowy znacząco zwiększyć proponowaną kwotę. Bellanova wzbudza także zainteresowanie innych zespołów z Włoch oraz zagranicy. Na ten moment najmocniejsze stanowisko zajmuje jednak Atalanta, która nie zamierza otwierać negocjacji na obecnych warunkach. Trudno też przewidzieć, jak wysoka oferta skłoniłaby La Deę do zmiany zdania.