Argentyna podjęła decyzję w sprawie Scaloniego. Ruszyły ważne rozmowy

Reprezentacja Argentyny rozpoczęła rozmowy z Lionelem Scalonim w sprawie nowej umowy. Oficjalny profil kadry na platformie X potwierdził spotkanie szkoleniowca z Claudio Tapią.

fot. BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Lionel Scaloni

Lionel Scaloni może zostać do 2030 roku

Reprezentacja Argentyny chce zapewnić ciągłość projektu także po zakończeniu obecnej umowy trenera. Kontrakt Lionela Scaloniego obowiązuje do końca 2026 roku. W związku z tym federacja już teraz rozpoczęła negocjacje dotyczące jego dalszej pracy. Rozmowy prowadzi prezes AFA Claudio Tapia.

Scaloni pozostaje otwarty na dalszą współpracę. Chociaż sam podkreślał, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. – Jest chęć, aby tutaj być, ale jest mnóstwo kwestii, o których trzeba porozmawiać z prezesem – mówił trener, odnosząc się do swojej przyszłości.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Według informacji dotyczących negocjacji AFA rozważa rozwiązanie w formule 2+2. Pierwsza część umowy miałaby obowiązywać do Copa America 2028, a następnie możliwe byłoby jej przedłużenie aż do mundialu w 2030 roku. Taki wariant pozwoliłby obu stronom etapowo określić dalszą współpracę.

Scaloni prowadzi reprezentację Argentyny od 2018 roku i w tym czasie zdobył Copa America w 2021 i 2024 roku, Finalissimę oraz złoto na MŚ 2022. Po mundialu w 2026 roku rozpoczął się natomiast nowy etap kadry, związany między innymi z odejściem Lionela Messiego. Rozmowy Tapia-Scaloni mogą zatem zdecydować o kształcie zespołu na kolejne lata.

Tymczasem już w najbliższą środę ekipa z Ameryki Południowej zagra z Boliwią w spotkaniu towarzyskim. Później Albicelestea czekają jeszcze starcia z Burkina Faso czy Beninem.