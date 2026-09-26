80 milionów euro za napastnika. Barcelona znów ruszy po swój cel

fot. Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

FC Barcelona planuje zimowy hit

FC Barcelona już podczas letniego okna transferowego przyglądała się Luisowi Suarezowi. Wówczas nie udało się jednak doprowadzić do porozumienia ze Sportingiem Lizbona, który oczekiwał za swojego zawodnika mniej więcej 80 milionów euro. Teraz temat 28-latka może wrócić, jeśli klub zdecyduje się w styczniu wzmocnić pozycję numer dziewięć.

Luis Suarez prezentuje obecnie formę, która może dodatkowo zwiększać jego wartość. Napastnik zdobył siedem bramek w ośmiu spotkaniach tego sezonu i ponownie znajduje się w gronie skutecznych zawodników na europejskich boiskach. W przeszłości występował również w La Lidze, reprezentując Granadę oraz Almeríę, więc zna specyfikę hiszpańskich rozgrywek.

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Barcelona potrzebuje jednak przede wszystkim zdecydować, jakiego profilu zawodnika szuka. Raphinha znakomicie wywiązuje się z roli najbardziej ofensywnego gracza i rozpoczął sezon od 14 goli w ośmiu meczach, ale nie jest klasycznym środkowym napastnikiem. Suarez mógłby natomiast zapewnić zespołowi grę w roli klasycznego napastnika, bo to jego naturalna pozycja na boisku.

Największą przeszkodą pozostaje w każdym razie Sporting. Kolumbijczyk ma kontrakt ważny do czerwca 2030 roku, a portugalski klub nie musi spieszyć się ze sprzedażą swojej gwiazdy. Fichajes.com podkreśla jednocześnie, że ewentualne rozmowy mogą być trudne, zwłaszcza jeśli klub z Portugalii ponownie zażąda kwoty zbliżonej do 80 milionów euro.