IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Alvaro Morata

Alvaro Morata wkrótce może opuścić Atletico Madryt

Zarząd Los Angeles Galaxy planuje złożyć oficjalną ofertę Hiszpanowi

W przeszłości napastnik był łączony z tym klubem

Los Angeles Galaxy interesuje się Alvaro Moratą

Kontrakt Alvaro Moraty z Atletico Madryt dobiega końca wraz z końcem sezonu. W hiszpańskich mediach nie ma przesłanek, że umowa 31-latka z “Los Colchoneros” zostanie przedłużona, dlatego możliwe, że już wkrótce zawodnik zmieni barwy klubowe.

Jak donosi Matteo Moretto, Alvaro Morata znalazł się na celowniku Los Angeles Galaxy. Amerykański klub wkrótce planuje złożyć ofertę hiszpańskiemu napastnikowi. W tym momencie 31-latek nie zastanawia się nad swoją przyszłością, bowiem jest usatysfakcjonowany tym, co ma w Atletico i spokojnie podchodzi do sprawy.

Odejście Douglasa Costy z Los Angeles Galaxy sprawiło, że zespół może rozglądać się za zawodnikiem o uznanym nazwisku. Klub będzie mógł tego piłkarza wpisać do “Designated Players”, co wiąże się z możliwością zaoferowania wysokiego kontraktu nieliczącego się do limitu wynagrodzeń MLS.

