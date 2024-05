Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Marciniak straci szansę na ważny mecz?

Czy Szymon Marciniak pozbawił Bayern Monachium szans na awans do finału Ligi Mistrzów? Jedno jest pewne – polski arbiter zdecydowanie zbyt szybko przerwał akcję ofensywną Bawarczyków w ostatnich minutach meczu z Realem Madryt. Przedwczesna reakcja doświadczonego sędziego była błędna, chociaż wiele wskazuje na to, że piłkarze Die Roten i tak znajdowali się na pozycji spalonej.

Łukasz Godlewski z Przeglądu Sportowego Onet przytoczył słowa Christiny Unkel, która wypowiedziała się na temat pracy Marciniaka. Była sędzia oceniła wydarzenia z Estadio Santiago Bernabeu na antenie stacji CBS Sports:

– W tamtej sytuacji popełniono dwa błędy. Pierwszym z nich było podniesienie chorągiewki przez sędziego liniowego. Natomiast drugi to reakcja arbitra głównego, który od razu przyjął tę “propozycję” i przerwał akcję, chociaż powinien poczekać do jej faktycznego końca.

Była sędzia FIFA wypowiedziała się także na temat konsekwencji tego błędu dla polskiego sędziego:

– Przez te wydarzenia Marciniak może nie otrzymać kolejnych ważnych spotkań. To standardowa praktyka w takich sytuacjach – sugeruje Unkel. To może oznaczać, że mecz otwarcia Mistrzostw Europy 2024, do którego przymierzany był Polak, poprowadzi inny zespół sędziowski. Jednak na razie to tylko spekulacje.

