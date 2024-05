Kylian Mbappe odchodzi, a PSG wytypowało następcę za 120 milionów euro

MAXPPP / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Khvicha Kvaratskhelia ma zastąpić Kyliana Mbappe w PSG

Kontrakt Kyliana Mbappe z PSG dobiega końca 30 czerwca 2024 roku. Wszystko wskazuje na to, że Francuz nie zdecyduje się na pozostanie we Francji i przeniesie się do Realu Madryt. Oficjalnych informacji w tej sprawie jeszcze nie ma, ale w przestrzeni medialnej panuje zgodna narracja.

Odejście tak dużej gwiazdy to dla paryżan ogromny cios. Zastąpienie Kyliana Mbappe będzie praktycznie niemożliwe, ale na rynku transferowym jest kilka nazwisk, które mogą skutecznie wzmocnić skład PSG.

W minionych miesiącach mówiło się o tym, że mistrzowie Francji spróbują pozyskać m.in. Rafaela Leao, Marcusa Thurama i Lamine’a Yamala. Teraz nowe nazwisko ujawnił serwis Corriere dello Sport, który twierdzi, że na radar PSG trafił gwiazdor SSC Napoli.

Chodzi oczywiście o Khvichę Kvaratskhelię, czyli piłkarza występującego na tej samej pozycji co Kylian Mbappe. Gruzin nie imponuje aż tak dobrymi liczbami, ale bez wątpienia mieści się w czołówce europejskich skrzydłowych. W sezonie 2023/2024 zanotował 42 mecze, zdobył w nich 10 goli i zaliczył 9 asyst.

Objawienie talentu popularnego “Kvaradony” nastąpiło w ubiegłej edycji rozgrywek Serie A, gdy wraz z Napoli sięgnął po tytuł mistrza Włoch. Od tamtej pory Gruzin jest nieustannie łączony z wielkimi klubami.

