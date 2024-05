Piotrowski przed zmianą klubu. Ekspert wieszczy transfer za wielką sumę

Jakub Piotrowski wyróżnia się w barwach Łudogorca Razgrad i latem może przenieść się do silniejszej ligi. Duży transfer Polakowi wieszczy Radosław Gilewicz, który porozmawiał z Kickerem.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jakub Piotrowski

Jakub Piotrowski przed transferem za kilkanaście milionów euro

Sezon 2023/2024 jest niezwykle udany dla Jakuba Piotrowskiego. Środkowy pomocnik świetnie spisuje się w barwach bułgarskiego Łudogorca Razgrad i dzięki temu zyskał zaufanie Michała Probierza. Piłkarz był ważnym ogniwem reprezentacji Polski w meczu barażowym o awans na Euro 2024 z Walią.

Polak w obecnej kampanii rozgrywek zanotował łącznie 47 meczów, zdobył w nich 17 bramek i zaliczył 6 asyst. To kapitalny bilans, jak na piłkarza, który występuje w linii pomocy.

Dobra gra nie pozostaje niezauważona, ponieważ coraz częściej mówi się, że Piotrowski latem 2024 roku zmieni klub. Ponoć zawodnikiem interesują się ekipy z Bundesligi. Duży transfer pomocnikowi wieszczy także Radosław Gilewicz, były reprezentant Polski.

– Od razu na myśl przychodzi mi Jakub Piotrowski, który występuje na boisku w roli “6” i “8”. Ma 26 lat i grał już w Niemczech w drużynie Fortuny Düsseldorf. Obecnie gra w Łudogorcu w Bułgarii i strzelił już w tym sezonie jedenaście goli. Ale nie to się liczy, ważne, jak on gra w reprezentacji. Gra tam fenomenalnie, ma ogromną szansę i latem prawdopodobnie zmieni klub za kilkanaście milionów euro. W tym sezonie rozwinął się niesamowicie i wierzę, że przy swojej wielkości i potencjale trafi do klubu, w którym będzie mógł zrobić kolejny krok – powiedział w rozmowie z Kickerem.

