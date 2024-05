Neuer tłumaczy się z błędu. W taki sposób stracił gola z Realem [WIDEO]

Manuel Neuer odniósł się do swojego błędu w przegranym meczu Bayernu z Realem Madryt. Po wpadce bramkarza Królewscy wyrównali wynik.

Manuel Neuer rozgoryczony. Jego błąd przyczynił się do porażki

Bayern Monachium był bardzo blisko awansu do finału Ligi Mistrzów, ale Real Madryt po raz kolejny zachował zimną krew i w samej końcówce meczu przechylił szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Ostatecznie Królewscy wygrali 2:1, a bohaterem został Joselu, który zdobył oba gole.

Przy pierwszym trafieniu błąd popełnił Manuel Neuer, który źle obliczył tor lotu piłki po strzale Viniciusa Juniora. Golkiper wypuścił futbolówkę przed siebie, co doskonale wykorzystał wspomniany Joselu.

Po spotkaniu Neuer wyglądał na wyraźnie rozczarowanego. Niemiec podzielił się swoimi uczuciami w rozmowach z RMC Sport i DAZN.

– Piłka nie przyszła zgodnie z oczekiwaniami. Prawdę mówiąc, bardziej spodziewałem się, że wyląduje na klatce piersiowej, poleciała w stronę dolnej części szyi i miałem trudności z jej złapaniem – powiedział dla RMC.

– Każdy, kto kiedykolwiek grał w piłkę nożną, wie, jak się teraz czuję. To, że zostaliśmy wyeliminowani w ostatniej fazie gry, prowadząc 1:0 do 85. minuty, jest niezwykle gorzkie. Zrobiliśmy jeden krok do Londynu, widzieliśmy się w finale i teraz brak mi słów – mówił dla DAZN.

