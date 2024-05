Bohater Realu Madryt: Nawet moje sny nie są tak piękne!

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Joselu Mato

Joselu bohaterem Realu, napastnik zabrał głos

Real Madryt wygrał 2:1 z Bayernem Monachium w rewanżowym spotkaniu półfinałowym Ligi Mistrzów. Absolutnym bohaterem Królewskich w tym meczu był Joselu, który na boisku pojawił się dopiero w 81. minucie, przy wyniku 1:0 dla Bawarczyków. Hiszpański napastnik w niespełna dziesięć minut skompletował dublet i poprowadził swoją drużynę do zwycięstwa. Los Blancos w finale Ligi Mistrzów zagrają z Borussią Dortmund.

Joselu po ostatnim gwizdku udzielił krótkiego wywiadu zebranym w strefie mieszanej mediom. W słowach 34-latka można było wykryć poruszenie. – Dwa lata temu w finale Ligi Mistrzów miałem okazję kibicować Realowi Madryt z wysokości trybun, a teraz będę znacznie bliżej i przeżyję to jeszcze bardziej – powiedział dziesięciokrotny reprezentant Hiszpanii (za: Real Madrid TV).

– Zawsze marzyłem o takich nocach jak ta dzisiejsza. Nawet w moich snach nie są one tak piękne! Mam na swoim koncie 17 bramek, nie odbierajcie mi tego, zawsze to mówiłem, przyszedłem pomóc, wnieść swój wkład. Jestem szczęśliwy i nadal pracuję, ostatnio zapewniliśmy sobie mistrzostwo La Ligi, a jakby tego było mało, to jedziemy na Wembley – dodał napastnik Realu Madryt.

Co ciekawe, Joselu przed przeprowadzką na Estadio Santiago Bernabeu występował w Espanyolu Barcelona, z którym spadł z La Ligi.