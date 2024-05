Zuma Press / Alamy, Bild Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Marciniak wpłynął na przebieg rywalizacji? Niemcy są pewni

– Skandal-Szene in der 104. Minute, czyli Skandaliczna scena w 104. minucie – tak Bild tytułuje artykuł dotyczący pracy polskich sędziów w spotkaniu na Estadio Santiago Bernabeu. Niemcy są pewni – prowadzący ten pojedynek popełnili błąd. – Zamiast pozwolić na kontynuowanie sytuacji, sędzia odebrał Bayernowi szansę na wyrównanie i doprowadzenie do dogrywki. Co za skandal! – dodaje autor artykułu, Malte Achilles.

Achilles przytacza słowa Thomasa Mullera, który po ostatnim gwizdku dał upust swoim emocjom na antenie ZDF . – To już nie jest granica, to jest rozmyślne! – miał powiedzieć pomocnik Bayernu. Michael Ballack komentujący ten mecz dla krajowej telewizji, stwierdził, że Marciniak podjął “rażąco błędną decyzję”. Legenda niemieckiej piłki nie szczędził słów krytyki – To było brutalne, momentami odbierało mi mowę. To naprawdę trudne. Zwycięstwo Realu nie jest niezasłużone, ale bardzo kontrowersyjne.

Ekspert sędziowski BILD, Thorsten Kinhöfer opisał zachowanie polskich arbitrów jako “niewybaczalny błąd w półfinale Ligi Mistrzów”. Z kolei Manuel Gräfe, ekspert stacji ZDF ds. sędziowania, powiedział, że Polacy popełnili “żenujący błąd i dwa błędy na raz”.

– Absolutna katastrofa: przedwczesny gwizdek Marciniaka podgrzewa atmosferę – tak Kicker tytułuje swój główny artykuł dotyczący wydarzeń w Madrycie. Czy polski arbiter popełnił błąd, który kosztował Bayern porażkę? – Po długiej piłce od Joshuy Kimmicha do Noussaira Mazraouiego, Mazraoui i de Ligt byli prawdopodobnie na spalonym – pisze Kicker, jednak przy okazji dodaje, że “nie można było tego zweryfikować”.