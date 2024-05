Arsenal w 2019 roku zapłacił za Nicolasa Pepe aż 80 milionów euro. Iworyjski skrzydłowy po tym sezonie odejdzie z Trabzonsporu i znów zmieni barwy klubowe - podaje brytyjska gazeta The Sun.

Źródło: The Sun

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Nicolas Pepe

Nicolas Pepe rozstanie się z Trabzonsporem

Każdy europejski klub ma na swoim koncie wstydliwe wpadki transferowe. Arsenal jako swoją porażkę może uznać sprowadzenie Nicolasa Pepe. 28-letni skrzydłowy w 2019 roku przeprowadził się do Londynu za 80 milionów euro z Lille. Iworyjczyk nie podbił jednak Emirates Stadium – w koszulce Kanonierów rozegrał łącznie 112 meczów, strzelił 27 bramek i zaliczył 21 asyst. Dlatego włodarze The Gunners się go pozbyli.

38-krotny reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej w sezonie 2022/2023 przebywał na wypożyczeniu w Nicei, a przed kampanią 2023/2024 na zasadzie wolnego transferu przeszedł do Trabzonsporu. Nicolas Pepe z tureckim klubem podpisał tylko roczny kontrakt i umowa między stronami nie zostanie przedłużona – dowiedział się brytyjski dziennik “The Sun”. To oznacza, że prawy napastnik znów będzie dostępny za darmo.

Dwudziestoośmiolatek w 20 spotkaniach trwających rozgrywek strzelił 5 bramek i zaliczył 2 asysty. Nie wiadomo, jaki następny krok w swojej karierze zrobi Nicolas Pepe. Doświadczonego zawodnika w przeszłości łączono z przenosinami do Arabii Saudyjskiej, gdzie urodzony we Francji piłkarz mógłby liczyć na ogromne zarobki.

Drugą opcją dla Iworyjczka może być powrót do Ligue 1, gdzie prezentował on najwyższą formę.