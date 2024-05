fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayeru Leverkusen

Bayer Leverkusen – AS Roma

Bayer Leverkusen – AS Roma, typy na mecz i przewidywania

Rewanżowe starcie półfinałowe z niemiecko-włoskim dwumeczu zapowiada się bardzo ciekawie. Bayer Levekusen jak nowy mistrz Bundesligi przystąpi do starcia z AS Romą z dwubramkową zaliczką wypracowaną w pierwszym spotkaniu. Tydzień temu do zwycięstwa niemiecki zespół do wygranej poprowadzili Florian Wirtz i Robert Andrich. Przed czwartkowym spotkaniem także większe szanse na zwycięstwo według ekspertów mają podopieczni Xabiego Alonso. Aby nie iść na łatwiznę warto natomiast rozważyć opcję z trafieniami z obu stron. Przemawia za tym statystyka dotyczące Giallorossich, którzy brali udział w dziewięciu z ostatnich 15 meczów, gdy oba zespoły zdobywały bramki. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Bayer Leverkusen – AS Roma, sytuacja kadrowa

Gospodarze przystąpią w swoim najmocniejszym zestawieniu. W szeregach Bayeru można zatem spodziewać się takich graczy jak: Florian Wirtz czy Boniface. U gości trener Daniele De Rossi najpewniej też będzie w optymalnym zestawieniu. Chociaż pojawiły się wieści, że urazu nabawił się Paulo Dybala.

Bayer Leverkusen – AS Roma, ostatnie wyniki

Niemiecka ekipa ma za sobą spotkanie z Eintrachtem Frankfurt. Bayer nie dał rywalom żadnych szans (5:1). Ogólnie zespół z Leverkusen jest bez porażki od 27 maja minionego roku. Wówczas uległ VfL Bochum (0:3). Na swoim stadionie Bayer natomiast przegrał po raz ostatni 5 maja minionego roku, gdy uległ FC Koeln (1:2).

Włosi z kolei zremisowali ostatnio z Juventusem (1:1). AS Roma jest ogólnie bez zwycięstwa od trzech meczów. W tym czasie rzymianie zremisowali w dwóch spotkania i raz przegrali. Ostatnie zwycięstwo ekipa z Rzymu zaliczyła 25 kwietnia, gdy pokonała Udinese Calcio (2:1).

Bayer Leverkusen – AS Roma, historia

W czterech ostatnich potyczkach między obie ekipami dwa razy górą była AS Roma, raz Bayer i w jednym spotkaniu miał miejsce remis. Ostatnie rozstrzygnięcie miało miejsce w meczu z maja minionego roku.

Bayer Leverkusen – AS Roma, kursy

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Wariant na wygraną Bayeru wynosi 2.87-3.00. Remis wyceniono na 3.10-3.20. Z kolei opcję na zwycięstwo AS Roma oszacowano na 2.55-2.60. Przy okazji tego starcia można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera STS. Rejestrując konto w STS, podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Bayer Leverkusen – AS Roma, przewidywane składy

Bayer: Kovar – Hincapie, Tah, Tapsoba, Grimaldo, Xhaka, Andrich, Frimpong, Wirtz, Adli, Boniface

AS Roma: Svillar – Spinazzola, Smalling, Mancini, Karsdorp, Pellegrini, Paredes, Cristante, El Shaarawy, Dybala, Lukaku.

Bayer Leverkusen – AS Roma, typ kibiców

Bayer Leverkusen – AS Roma, transmisja meczu

Czwartkowej potyczki nie będzie można obejrzeć w żadnej tradycyjnej telewizji. Spotkanie będzie emitowane tylko online na platformie Viaplay. Mecz zacznie się o godzinie 21:00. Rywalizację skomentują Rafał Wolski oraz Marcin Borzęcki.

