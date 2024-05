Lewandowski zmieni klub? Transfer niewykluczony

Atletico Madryt przygotowuje się do okna transferowego. Według informacji dziennikarza Rubena Urii z programu Mas Que Pelotas zainteresowane Polakiem, jest Atletico Madryt.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski może zamienić FC Barcelonę na Atletico Madryt

Atletico Madryt w trakcie trwającego sezonu skupia się na walce o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Jednocześnie władze klubowe myślami są już przy wzmocnieniach drużyny. Tym bardziej że niejasna jest w klubie przyszłość Alvaro Moraty.

Według wieści dziennikarza Rubena Urii z programu Mas Que Pelotas klub z Wanda Metropolitano jest poważnie zainteresowany Robertem Lewandowskim. Potencjalne pozyskanie polskiego napastnika przez klub z La Liga może przyćmić możliwości, stojące przed innymi graczami w zespole. Tym samym może zostać zmieniona nieco długofalowa strategia budowania klubu.

🎙️ @rubenuria: “El Atlético de Madrid está muy pendiente de la situación de Lewandowski”



🔴 EN DIRECTO: https://t.co/UKHqCmWKEU pic.twitter.com/7wWQKQqh3L — Más Que Pelotas ® (@mas_que_pelotas) May 7, 2024

Ciekawe jest również to, ze Atletico celuje też w innych zawodników FC Barcelony. Łączeni ze stołeczną ekipą są również Ansu Fati oraz Marcos Alonso, co dodaje dodatkowego smaczku całej sprawie. Na dzisiaj trudno jednoznacznie stwierdzić, jak do tematu podejdą sternicy Katalończyków.

35-letni napastnik ma kontrakt ważny z klubem z Camp Nou do końca czerwca 2026 z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Lewandowski trafił do Barcy latem 2022 roku za 45 milionów euro. W tym sezonie piłkarz wystąpił w 45 spotkaniach, notując w nich 24 gole i dziewięć kluczowych podań.

