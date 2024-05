Atalanta – Olympique Marsylia: typy, kursy, zapowiedź (09.05.2024)

Atalanta - Olympique Marsylia: typy i kursy na mecz Ligi Europy. Na Gewiss Stadium zapowiada się emocjonujące starcie, którego stawką jest awans do finału. Sprawdź typy na mecz Atalanta - Marsylia.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pierre-Emerick Aubameyang

Atalanta Olympique Marsylia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 maja 2024 22:06 .

Atalanta – Marsylia: typy bukmacherskie

Mecz Atalanta – Marsylia zapowiada się nie tylko interesująco, ale również bardzo wyrównanie. Obie drużyny prezentują podobny poziom, a o zwycięstwie może zdecydować forma dnia. Moim zdaniem w tym meczu warto skupić się na bramkach, a konkretniej zakładzie, że obie drużyny strzelą gola. Zarówno Atalanta, jak i Marsylia w 4 z 5 ostatnich meczów spełniała warunki tego zakładu. Mój typ: obie drużyny strzelą gola.

Atalanta – Marsylia: ostatnie wyniki

Podopieczni Gian Piero Gasperiniego awans do półfinału Ligi Europy wywalczyli dzięki pokonaniu Liverpoolu. La Dea najpierw wygrała (3:0), a następnie przegrała z The Red (0:1). W lidze Atalanta wciąż walczy o bezpośredni awans do Ligi Mistrzów, gdzie zajmuje 5. miejsce z dorobkiem 60 punktów. W ostatnich czterech kolejkach zdobyli komplet punktów (12) pokonując Salernitanę (2:1), Empoli (2:0), Fiorentinę (4:1) oraz Monzę (2:1).

Marsylia, aby zagrać w przyszłej edycji Ligi Mistrzów, musi wygrać rozgrywki Ligi Europy. W Ligue 1 zajmują dopiero 9. miejsce ze stratą aż 11 punktów do TOP4. Awans do półfinału wywalczyli dzięki wyeliminowaniu Benfiki w rzutach karnych (1:2 i 1:0). Nieco gorzej wiedzie im się w lidze, bowiem ostatnie trzy mecze to tylko 5 z 9 możliwych punktów. Marsylia dwukrotnie zremisowała z Niceą (2:2) oraz Toulouse (2:2). natomiast trzy punkty zgarnęli w potyczce z Lens, gdy wygrali (2:1).

Atalanta – Marsylia: historia

Do tej pory obie drużyny tylko raz spotkały się w bezpośrednim meczu. Pierwsze spotkanie przed tygodniem zakończyło się wynikiem (1:1). Dla włoskiego zespołu bramkę w 11. minucie strzelił Gianluca Scamacca. Natomiast do wyrównania w 20. minucie doprowadził Chancel Mbemba. Starcie w Bergamo będzie dopiero drugą rywalizacją obu drużyn w historii.

Atalanta – Marsylia: kursy bukmacherskie

Faworytem spotkania zdaniem bukmacherów będzie Atalanta. Kurs na zwycięstwo gospodarzy to 1.72. W przypadku triumfu gości współczynnik wynosi 4.60. Z naszym kodem promocyjnym GOAL skorzystasz u bukmachera Superbet z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Atalanta – Marsylia: kto wygra?

Atalanta – Marsylia: przewidywane składy

Zarówno w jednej, jak i drugiej drużynie będzie kilka nieobecności. Atalanta w tym spotkaniu nie będzie mogła skorzystać z następujących piłkarzy: Emil Holm, Sead Kolasinac oraz Rafael Toloi. Cała trójka zmaga się z urazami mięśniowymi. Z kolei w obozie Marsylii w kadrze meczowej zabraknie Bilala Nadira, Valentina Rogiera oraz Pedro Ruiza.

Atalanta Gian Piero Gasperini 3-4-2-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Olympique Marsylia Jean-Louis Gasset Atalanta Gian Piero Gasperini 3-4-2-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Olympique Marsylia Jean-Louis Gasset Rezerwowi ▼ 8 Mario Pasalic 10 El Bilal Touré 11 Ademola Lookman 20 Mitchel Bakker 25 Michel Adopo 29 Marco Carnesecchi 31 Francesco Rossi 33 Hans Hateboer 43 Giovanni Bonfanti 45 Marco Palestra 53 Pietro Comi 59 Alexey Miranchuk 1 Simon Ngapandouetnbu 8 Azzedine Ounahi 14 Faris Moumbagna 18 Bamo Meïté 20 Joaquin Correa 29 Iliman Ndiaye 36 Ruben Blanco 37 Emran Soglo 44 Luis Henrique 46 Gaël Lafont 49 Raimane Daou 62 Amir Murillo

Atalanta – Marsylia: transmisja meczu

Mecz odbędzie się w czwartek (9 maja) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w internecie za pośrednictwem platformy Viaplay.

