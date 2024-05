Miał trafić do Barcy, zagra w Premier League. Transfer za darmo

Nicolo Schira poinformował o przyszłości zawodnika, którego możliwość sprowadzenia jeszcze niedawno sondowała Barcelona. Okazuje się, że obrońca zmieni kraj i przeniesie się do Premier League.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Borussia Dortmund - Atlético Madrid

Transfery. Obrońca zamieni Madryt na Birmingham

FC Barcelona nie dysponuje nieograniczonym budżetem, dlatego musi szukać wzmocnień, które nie wymagają wielkich wydatków. Na celowniku Blaugrany znajdują się także zawodnicy, który mogą zasilić jej szeregi za darmo. To piłkarze, których kontrakty wygasają wraz z końcem tego sezonu. Jednym z nich miał być Mario Hermoso.

Defensor Atletico Madryt jest związany z Rojiblancos do 30 czerwca i już wiadomo, że jego umowa nie zostanie przedłużona. Wobec tego pięciokrotny reprezentant Hiszpanii może negocjować z nowymi pracodawcami. Jeszcze niedawno wydawało się, że 28-latek zmieni klubowe barwy, ale nie ligę. Teraz okazuje się, że jego przygoda w La Liga zostanie przerwana.

Nicolo Schira twierdzi, że Hermoso porozumiał się z Aston Villą i trafi do Premier League. Na Villa Park ma otrzymać umowę ważną do końca sezonu 2027/28, a jego wynagrodzenie wyniesie pięć milionów euro za rok gry. Madrytczyka z pewnością przekonała postać trenera – Unai Emery to jego rodak.

W tym sezonie Mario Hermoso rozegrał już 41 spotkań, w których strzelił dwa gole i zanotował asysty. W Atletico przebywa od 201 roku, kiedy za 25 milionów trafił tam z Espanyolu.

