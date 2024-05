Thierry Henry wskazał najlepszych piłkarzy świata. Bellingham jest trzeci

Victor Joly / Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Thierry Henry i Jude Bellingham

Thierry Henry wyróżnia swoją trójkę. Vinicius, Mbappe i Bellingham

Końcówka sezonu to zawsze odpowiedni czas na pewne podsumowania. Rozgrywki 2023/2024 wyłoniły najlepszych piłkarzy świata, a prawdziwym objawieniem został Jude Bellingham. Anglik w ubiegłym roku przeniósł się do Realu Madryt i od pierwszych minut zaczął zachwycać kibiców, zdobywając gola za golem.

Bellingham w sezonie 2023/2024 rozegrał łącznie 39 meczów, zdobył w nich 22 bramki i zanotował 10 asyst. W swoich inauguracyjnych meczach w barwach Realu dorównywał osiągnięciom Cristiano Ronaldo.

W pewnym momencie dla wielu osób Bellingham był najlepszym piłkarzem świata. Jednak ostatnie tygodnie nie były dla niego aż tak udane, co zapewne wpłynęło na opinię niektórych ekspertów. Między innymi Thierry Henry uważa, że obecnie pomocnik jest trzeci w hierarchii, ustępując Viniciusowi i Kylianowi Mbappe.

– Ludzie mnóstwo opowiadają o Bellinghamie i zasłużenie. Ludzie opowiadają o Mbappé i zasłużenie. Ale błagam was… Vinicius Junior – mówił Thierry Henry dla CBS Sports, którego cytuje profil Los Galacticos.

– Niech to, co robi Vinicius, nie przechodzi niezauważenie. Dla mnie to jego zespół. On i Mbappé to dwójka najlepszych zawodników na świecie, Bellingham jest trzeci. I wygląda na to, że cała trójka może zagrać w następnym sezonie w jednym klubie – stwierdził legendarny francuski napastnik.

